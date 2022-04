Nel corso degli ultimi anni l’Italia ha deciso di sviluppare diverse forme di sostentamento economico da parte dello stato per i nuclei familiari con figli: una delle forme di assegno è stata costituita dal bonus bebè, un assegno di natalità da 80 a 160 euro al mese, richiedibile entro 90 giorni dalla nascita o adozione di un bambino.

Anche il Governo Draghi ha ufficialmente confermato attraverso nuovi provvedimenti nuove misure di supporto sia per i minorenni che per i figli maggiorenni.

Attenzione al bonus bebè: pazzesco, ecco cosa può accadere

Attraverso il Family Act, confermato recentemente in senato quasi all’unanimità, il bonus bebè non risulta più richiedibile in maniera effettiva: attraverso il Family Act sono stati ad esempio rinnovati i congedi parentali di maternità e di paternità ed introdotte detrazioni fiscali, oltre ad essere state formalmente unite nell’Assegno unico universale tutte le forme di sostentamento economico relative ai figli, proprio come il Bonus Bebè.

Tuttavia attraverso un comunicato ufficiale dell’INPS i cittadini provenienti Paesi extra UE fino ad ora esclusi dal beneficio hanno ottenuto la possibilità di ottenere l’assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato.

Nello specifico si tratta di:

familiari titolari di carte di soggiorno previste dagli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;

gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi;

gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.

Tra i requisiti figurano la residenza nel nostro paese e la convivenza con il figlio del genitore richiedente.

Anche le precedenti richieste di questa forma di bonus potranno essere nuovamente esaminate, se respinte a causa del mancato permesso di soggiorno, presso una richiesta ufficiale presso l’INPS.