La cosiddetta truffa telefonica esiste da quando questi strumenti hanno iniziato a diffondersi in tutte le case in maniera capillare, con una particolare tendenza a partire dalle ultime decadi del 20° secolo: le truffe telefoniche non sono le cosiddette chiamate spam, ossia quelle mai troppo gradite che provano a convincere la “vittima” a cambiare tariffa energetica o simili, ma nello specifico quelle che hanno il preciso scopo di estorcere informazioni personali e di far leva sull’ingenuità e talvolta della poca esperienza dell’interlocutore.

Sono ancora moltissime le segnalazioni di persone che si sono viste recapitate fatture di oggetti e servizi mai pagati quando non addirittura soldi sotratti dalla propria carta/conto.

“Non rispondere a queste telefonate, rubano soldi!”: ecco l’elenco dei numeri pericolosi

Come tutte le truffe di questo tipo, anche queste telefoniche hanno subito una vera e propria evoluzione: in molti casi si fingono veri e propri impiegati dei call center, hanno una parlantina spigliata e convincente così da apparire professionali. Sebbene gli smartphone moderni siano dotati sempre più spesso di una sorta di “filtro” che avvisa l’arrivo di una telefonata spam, in molti casi i truffatori riescono ad aggirare questi controlli, anche perchè con sempre maggiore frequenza le telefonate in questione arrivano dall’Italia.

E’ difficile stilare una lista definitiva di questi numeri “tossici” ma è possibile fare qualche esempio:

02 22 19 87 00

02 28 088 70 28

02 69 29 27 527

02 80 88 75 89

numeri con la radice 088 dopo il prefisso 02.

02 692927527;

02 22198700;

02 80887028;

02 80887589;

0280886927;

02 37923277;

02 87367342;

02 91976494;

02 897330620;

02 99252107;

02 91974749;

02 23153000;

Oltre a tutte le telefonate che arrivano da prefissi quantomeno inusuali, che iniziano per +375, +371, +381, +255 e da qualsiasi altro paese “particolare”.

Se vogliaamo “correre il rischio” e siamo intenzionati a rispondere, bisogna stare molto attenti a quello che comunichiamo: anche un semplice “si” ripetuto potrebbe essere registrato ed utilizzato per simulare l’accettazione di un contratto.

Per evitare il problema è consigliabile utilizzare un dialer che riconosce queste telefonate rifiutandole, come TrapCall una delle più utilizzate, che riconosce in automatico la natura “poco trasparente” di queste telefonate.