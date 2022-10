Fin dall’affermazione di Paypal nel contesto dei pagamenti digitali, l’azienda statunitense a lungo legata ed Ebay ha sempre posto particolare attenzione al fattore sicurezza ed affidabilità, avendo sviluppato una diffusa politica di rimborsi e resi a fronte di collaborazioni con venditori che permettevano questi vantaggi per i consumatori, tuttavia attraverso una nota ufficiale del colosso delle transazioni digitali, questa nota politica subirà un notevole cambiamento. La funzione principale è quella di intermediario tra due parti ma anche quella di un vero e proprio conto di denaro digitale.

Paypal, novità storica: stop ai rimborsi gratuiti sui resi, ecco da quando

Per gli acquisti idonei, PayPal ha sempre offerto etichette di reso gratuite o rimborsava il costo della restituzione a partire dal 27 novembre 2022, come annunciato ufficialmente:

PayPal aggiorna e sviluppa continuamente nuove funzionalità per i propri clienti. A volte alcuni servizi devono essere gradualmente eliminati nell’ambito di questi cambiamenti più grandi

Aggiungendo

A partire dal 27 novembre 2022, PayPal non fornirà più etichette di reso gratuitené accetterà le richieste di rimborso delle spese di reso.

La società in questione non ha reso ufficiali novità precise in merito ma per ora è rimasta molto “sul vago”.

Resta comunque la possibilità di chiedere il rimborso sugli acquisti fino alla data definita e anche se richiesta risulta ancora in fase di elaborazione quando i resi gratuiti verranno interrotti, Paypal prenderà in considerazione i rimborsi.

Questa novità non ha effetti sulla famosa e sicuramente apprezzata politica della Protezione Acquisti, in quanto continuerà a emettere un rimborso a favore degli acquirenti che soddisfano i requisiti di idoneità e che non hanno ricevuto l’articolo dal venditore o hanno ricevuto un articolo notevolmente diverso dalla descrizione fornita dal venditore.

Insomma si tratta di un cambiamento che sicuramente avrà i suoi effetti e che porterà gli acquirenti ed in generale gli utilizzatori del servizio a prodigarsi maggiormente ad una maggiore sensibilità e tutela.