Whatsapp è sicuramente l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata e comune presso la maggior parte delle persone, almeno in occidente, e per restare competitiva il gruppo Meta, che da anni ne detiene la proprietà (la medesima dai Facebook e Instagram) deve costantemente provvedere ad un aggiornamento costante, così da migliorarne costantemente l’affidabilità ma anche le funzionalità su tutti i dispositivi compatibili. Vi è ovviamente un enorme lavoro alle spalle, e data la diffusione così capillare, è praticamente impossibile mantenere l’efficienza in tutto e per tutto su tutti i dispositivi. Ecco perchè a cadenza regolare sono rivelate delle falle che possono rendere l’app vulnerabile agli attacchi dei malintenzionati, che possono sfruttare alcuni bug.

Whatsapp, scoperto nuovo bug: ecco perchè bisogna aggiornarlo

E’ stata la stessa Meta a ravvisare alcuni giorni fa di aver riscontrato la vulnerabilità è stata etichettata come CVE-2022-36934, una vera e propria falla, che potrebbe attivarsi al momento dell’utilizzo della fotocamera interna all’app, nello specifico una videochiamata potrebbe fornire la “strada” per avere accesso ai dati sul dispositivo, diffondeendo dati sensibili.

Il bug riguarda sia la versione standard di Whatsapp, sia la business, sia per Android che per iOS. Tutte le versioni antecedenti alla versione v2.22.16.12 sono vulnerabili in tal senso quindi è estreemamente importante aggiornare immediatamente il proprio dispositivo e di continuare a provare finchè non viene palesato e scaricato una versione più recente.

Proprio queste criticità, che sono sintomo di una grande duttilità dell’app, rendono Whatsapp meno apprezzato da parte di una vasta platea di utenti più scafati e “smanettoni”.