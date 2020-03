iPad Pro 2020, finalmente ufficiali i nuovi tablet

Benché il mondo intero, da diverse settimane a questa parte, si trovi costretto ad affrontare la gravosa emergenza del coronavirus, il settore della tecnologia sta in qualche mondo provando a resistere e ad andare avanti. E proprio a tal proposito, la settimana in esame, che di fatto ci proietterà verso le battute conclusive del mese di marzo, potrebbe riservarci delle graditissime sorprese. Grande protagonista, in questo senso, è il noto gigante tecnologico statunitense Apple, che nelle scorse ore ha finalmente svelato i suoi nuovi, attesissimi tablet di top gamma. Le aspettative nei confronti di iPad Pro 2020, l’ultima generazione di terminali della casa di Cupertino, erano particolarmente elevate. E si può dire che, per gran parte, siano state anche mantenute.

iPad Pro 2020 sarà disponibile a partire dal prossimo 25 marzo sulla piattaforma di Amazon, anche se le spedizioni potrebbero avvenire in ritardo rispetto ai tempi inizialmente previsti per via del coronavirus. Saranno quattro, ad ogni modo, i modelli acquistabili: Apple lancerà una variante da 11 pollici e un’altra da 12,9 pollici, a loro volta disponibili nei modelli con solo Wi-Fi e con anche cellular. Tutt’altro che economici, com’era facile presupporre, i prezzi: si fa da un minimo di 899 euro fino a un massimo vicino alle 1300 euro.