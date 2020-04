Play Station 5, finalmente rivelato il prezzo?

Sono giornate sicuramente molto complicate quelle che stiamo vivendo, soprattutto a causa della drammatica emergenza legata al coronavirus. La pandemia da covid-19 sta stringendo la propria morsa intorno al mondo intero, provocando numerosi problemi in praticamente tutti i settori di produzione. Non ultimo quello videoludico, in un anno in cui, peraltro, dovrebbe arrivare la nuova, attesissima generazione di console. Durante il periodo natalizio del 2020, in questo senso, dovrebbero effettuare il loro debutto la Play Station 5 e la Xbox Series X, rispettivamente le nuove console di Sony e di Microsoft.

Se, però, della Xbox Series X sono già state rivelate numerose informazioni oltre alla sua stessa forma, la maggior parte degli aspetti della Play Station 5 è ancora avvolta in un fitto alone di mistero. Non si conosce ancora quale sarà la sua forma, ad esempio. Né tantomeno è stato chiarito quale potrebbe essere il suo prezzo di listino. In tal senso, tuttavia, una grossa indiscrezione è partita dal territorio canadese, dove un rivenditore locale ha già dato disponibilità della console in preorder. Il prezzo per effettuare questo ordine anticipato è di 559,99 dollari canadesi: al tasso di cambio, parliamo di circa 394 dollari americani e 364 euro. Facile ipotizzare che, se la cifra dovesse essere confermata, i costi probabilmente diventerebbero di 399 dollari americani e 399 euro. Comunque al di sotto del muro delle 400 euro.