Paolo Bonolis: Tutto su di lui, Biografia, Carriera, Vita privata, Moglie, Televisione

Paolo Bonolis è uno dei conduttori televisivi italiani più apprezzato dal pubblico, sempre molto simpatico, oltre che professionale e schietto, è nato il 14 giugno del 1961 a Roma. Conosciamolo meglio, e scopriamo qualcosa sulla sua vita, e sulla sua vita sentimentale soprattutto.

Paolo Bonolis – Programmi TV – Biografia

Paolo è nato a Roma ma la sua famiglia era di origini rumene, tant’è che il loro cognome era originariamente Bonoli. La S fu acquisita quando i suoi genitori si trasferirono in Sardegna. Paolo Bonolis è figlio unico e sin da ragazzino si dimostra essere uno studente modello, si è diplomato al liceo classico e successivamente si è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza, ma, dopo poco tempo decide di cambiare indirizzo e si laurea in Scienze Politiche Internazionali.

Nel 1980, arriva il debutto nel mondo dello spettacolo, inizialmente in Rai, dove a soli 19 anni, è il conduttore della trasmissione per ragazzi 3, 2, 1… contatto! Nel 1982 è passato poi a Mediaset, e nel 1994 di nuovo alla Rai e ancora nel 1996, di nuovo in Mediaset, diventando il conduttore di Tira e Molla. Ancora oggi è fedele a Mediaset, e i programmi che lo vedono conduttore sono più di 40, sempre molto amato dal pubblico.

Paolo Bonolis – Vita privata – Moglie – Figli

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Paolo è stato sposato dal 1983 al 1988 con la psicologa Diana Zoeller, da cui ha avuto due figli: Stefano e Martina. Successivamente è stato legato per diversi anni con la showgirl Laura Freddi conosciuta a Non è la Rai. Ma, dal 1997 comincia una relazione con Sonia Bruganelli, ci due, però, si sono sposati solo nel 2002. Dal loro matrimonio sono nati altri tre figli: Silvia, Davide e Adele.