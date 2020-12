Claudia Gerini: Tutto sull’attrice, Biografia, Carriera, Vita privata, Figli, Marito

Claudia Gerini è una nota attrice italiana ed è nata a Roma il 18 dicembre del 1971. Esordisce nel mondo dello spettacolo quando aveva solo 13 anni, precisamente nel 1985, quando vince il concorso di bellezza Miss Teenager.

Claudia Gerini – Carriera

Sempre in quel periodo, dunque negli anni ’80, comincia a prendere parte ad alcune pubblicità televisive come ad esempio nella pubblicità di Treets e Perugina. Nell’87 partecipa al film Roba da ricchi nel ruolo della figlia di Lino Banfi. Nel 1991, invece, esordisce, nel programma Primadonna. In seguito, entra a far parte di Non è la Rai.

Dopo alcuni piccoli ruoli cinematografici, prende parte ad altri film, che poi la porteranno al successo, come: Viaggi di nozze (1995) e Sono pazzo di Iris Blond (1996), entrambi diretti da Carlo Verdone. Questi, ovviamente sono solo alcuni dei numerosi film in cui vediamo l’attrice.

Oltre a prendere parte ad alcuni film, Claudia prende parte anche ad alcuni programmi televisivi ad esempio. nel 1997 presenta una puntata di Mai dire Gol, nel 2003 conduce con Pippo Baudo e Serena Autieri il 53º Festival di Sanremo, nel 2007 conduce il Concerto del Primo Maggio.

Nel 2008 torna a lavorare con Carlo Verdone nel film Grande, grosso e… Verdone e, successivamente, mentre è in attesa del secondo figlio, lancia una nuova carriera parallela a quella di attrice, pubblicando il suo primo album Like Never Before, un suo disco musicale.

Successivamente, negli anni a seguire è stata giudice di La pista, un talent show in prima serata su Rai 1 condotto da Flavio Insinna, e ha poi condotto con Enrico Brignano una puntata di Zelig su Italia 1. Ancora la vediamo in Suburra – La serie, prodotta da Netflix.

Claudia Gerini – Vita privata

L’attrice è madre di due figlie, la prima avuta dall’ex marito Alessandro Enginoli, con cui è stata sposata dal 2002 al 2004, e l’altra figlia avuta con Federico Zampaglione, il cantante dei Tiromancino, a cui è stata legata dal 2005 al 2016. Tra la fine degli anni ’80 e gli inizi degli anni ’90 ha avuto una relazione con Gianni Boncompagni, di quasi quarant’anni più grande. Attualmente non si conosce molto altro sulla sua vita privata.