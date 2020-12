Paola Minaccioni: Tutto sull’attrice, Biografia, Carriera, Vita privata, Marito

Paola Minaccioni è nata a Roma, il 25 settembre del 1971 (Bilancia), ha 49 anni ed è un’attrice, principalmente comica, anche se ha interpretato vari ruoli nel corso della sua carriera.

Paola Minaccioni – Vita privata

Figlia di Roberto Minaccioni, massaggiatore della Roma negli anni ’70, ha confessato di essere stata in carne da bambina e di averne sofferto molto. Da adulta è diventata appassionata di sport: pratica corsa, yoga, tennis e pallavolo. Non si sa molto riguardo la sua vita sentimentale. Ha affermato di essere innamorata, ma non si sa di chi e da quando.

Paola Minaccioni – Carriera

Paola ha seguito una formazione di drammaturgia classica, facendo parte del laboratorio di Serena Dandini e diplomandosi al Centro Sperimentale di cinematografia. Ha lavorato in televisione, al cinema, in teatro, nel cabaret e anche in radio. Nel 2012 ha vinto il Globo d’oro come Miglior attrice non protagonista, mentre nel 2014 ha vinto il Nastro d’argento come Miglior attrice non protagonista in Allacciate le cinture.