Maurizio Casagrande: Tutto su di lui, Biografia, Età, Carriera, Vita privata, Moglie, Figli

Maurizio Casagrande è uno degli attori più conosciuti e amati del panorama cinematografico e televisivo italiano. Maurizio non è solo un attore cinematografico, ma lo si vede spesso anche in teatro.

Maurizio Casagrande – Età – Figli – Moglie – Carriera – Vita privata

Maurizio Casagrande è nato il 4 novembre del 1961 a Napoli. Il pubblico lo ricorda per le sue innumerevoli collaborazioni con l’amico e collega Vincenzo Salemme. Dopo una lunga esperienza teatrale, ha esordito al cinema, precisamente nel 1988, nel film diretto proprio da Salemme, stiamo parlando del film L’amico del cuore. E’ stato anche il protagonista di numerose commedie, come, Ho visto le stelle, A ruota libera, Volesse il cielo, Cose da pazzi ed E fuori nevica.

Ovviamente il suo talento è stato notato anche da altri registi come Tartaglia che l’ha voluto nel film La valigia sul letto o Costella che l’ha scelto per Baciato dalla Fortuna. Con Neri parenti è stato protagonista di Natale da Chef. Come spesso accade ad attori istrionici come lui è arrivato irresistibile il richiamo della regia. In questo ruolo ha diretto film come Una donna per la vita e Babbo Natale non viene da nord.