Asia Argento: Tutto sulla figlia di Dario Argento, Età, Vita privata, Ex marito, Fidanzato

Non tutti forse sanno che il nome completo di Asia è Asia Maria Vittoria Rossa Argento, ma il pubblico la conosce semplicemente come Asia Argento. L’attrice è nata a Roma il 20 settembre del 1975, sotto il segno della Vergine, dunque, ha 45 anni. Prima che si affermasse nel mondo dello spettacolo, e anche ai suoi primi impieghi, tutti la conoscevano come la figlia del grande regista Dario Argento e dell’attrice fiorentina Daria Nicolodi, si è poi fatta spazio grazie alla sa professionalità, rivelandosi brava come suo padre. Il suo esordio come attrice arriva quando Asia aveva soli 9 anni con il film “Il ritorno di Guerriero”, diretto da Sergio Citti, proseguendo poi in due film diretti dal padre Dario, “Demoni 2…L’incubo ritorna” e “La chiesa”. Ha vinto anche dei premi.

Asia Argento – Vita privata

Ad oggi Asia Argento fa parlare molto di sé, ma, non tanto come attrice, quanto per la sua vita privata, di certo un pò turbolenta. Dal 2000 al 2007 Asia Argento è stata legata al cantante dei Bluvertigo, Morgan, con il quale ha avuto la figlia Anna Lou, nata nel 2001. Il 27 agosto 2008 Asia Argento ha sposato il regista Michele Civetta, da cui ha avuto il secondo figlio, Nicola Giovanni, i due si sono poi separati nel 2013. Nel 2017 l’attrice ha una storia con lo chef Anthony Bourdain, di 20 anni più grande. L’anno dopo l’uomo si toglie la vita. Nel 2018 ha una breve ma molto passionale relazione con Fabrizio Corona, iniziata appena pochi minuti dopo il loro primo incontro. Adesso, secondo recenti rumor, Asia si starebbe frequentando con Andrea Preti, un attore di 31 anni, ma non si conoscono molti dettagli sulla loro ipotetica storia.