Tina Cipollari: Vero nome, Carriera televisiva, Ex marito, Compagno, Figli, Uomini e Donne

Forse non tutti sanno che il vero nome di Tina Cipollari, non è questo, all’anagrafe il suo vero nome è Maria Concetta Cipollari, diventata poi Tina. E’ nata a Viterbo il 14 novembre del 1965, ha 55 anni, ed è un noto personaggio televisivo italiano, dato il suo ruolo da opinionista nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. E’ opinionista di questo programma da ormai tantissimi anni, ma, forse non tutti ricordano che prima di diventare opinionista del programma è stata corteggiatrice e anche tronista. Ma Uomini e Donne non è l’unico programma in cui Tina era una delle protagoniste, infatti, nei primi anni 2000, ha partecipato a due edizioni di Buona Domenica con Maurizio Costanzo.

Nel 2004 è passata da Mediaset alla Rai per partecipare al reality show Il ristorante, condotto da Antonella Clerici, dove si è classificata al secondo posto è stata anche ospite a Domenica in e La vita in diretta, trasmessi sempre sula Rai.

Nel 2005, conduce un programma per delle televisioni locali: VipMania. Alla fine del 2005, una volta conclusasi la sua esperienza nel reality, decide di allontanarsi dalla televisione per dedicarsi alla famiglia. Torna sul piccolo schermo nel 2008, riprendendo la collaborazione con Maria De Filippi e comparendo nel Maurizio Costanzo Show.

Da settembre 2016 partecipa in qualità di concorrente, in coppia con Simone Di Matteo alla quinta edizione del reality show Pechino Express, arrivando in finale e classificandosi al quarto posto. Nell’inverno dello stesso anno prende parte nel ruolo di giudice al programma Selfie – Le cose cambiano, condotto da Simona Ventura su Canale 5.

Tina Cipollari – Vita privata

Nel 2002 ha conosciuto, nell’ambito di Uomini e donne, il parrucchiere Ilio Cristian Maria Nalli, detto Kikò, con il quale si è sposata il 12 maggio 2005. La coppia ha tre figli, ma si sono separati nel 2018. Da due anni Tina ha un nuovo compagno, un imprenditore fiorentino, di cui non si sa molto, sembrerebbe avere un ristorante in cui si servono pietanze tipiche fiorentine, il nome dell’uomo è Vincenzo Ferrara, la loro storia sembra andare bene, tanto da essere stati fotografati insieme in vacanza. Negli ultimi giorni si vocifera che i due si sarebbero lasciati, ma non è stato ancora confermata questa notizia da nessuno dei due.