La guerra delle console costituisce un concetto solo in apparenza moderno ma che in realtà ha avuto inizio addirittura durante le primissime fasi del gaming, a partire dalla seconda metà degli anni 70 ma che per forza di cose è cambiato più volte per adeguarsi al contesto tecnologico ma anche “sociale”. I videogames infatti hanno oramai da perso l’aura di prodotti per appassionati, in quanto a lungo, fino a non troppi anni fa sono stati considerati un po’ troppo superficialmente da bambini.

Con prodotti sempre più tecnologici è cambiato anche la tipologia di strumenti, ed oggi è sempre più in voga l’acquisto di prodotti come i giochi “non fisici” ma che sfruttano supporti digitali come il cloud e anche gli abbonamenti che danno l’accesso ad una platea di videogames molto ampia come permette di fare Microsoft, con Xbox Game Pass e Playstation Plus.

Xbox Game Pass: ecco i giochi in arrivo

In particolare Microsoft sembra aver guadagnato un certo terreno in quest’ambito rispetto al rivale nipponico, a suon di license acquiste e prodotti esclusivi “propri”. Disponibile con qualche differeenza sia su PC che su console, Xbox Game Pass a cadenza regolare aggiunge titoli, in alcuni casi anche appena usciti o comunque recenti, oltre a numerosi classici.

Ecco la lista dei giochi pubblicati di recente e quelli che saranno aggiunti nel mese di ottbore 2022.