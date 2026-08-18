Sincronizzare calendari tra più piattaforme: la soluzione integrata che elimina i doppioni
24/08/2026 · Marta Parmeggiani
Come riconoscere una scheda madre compatibile con i futuri upgrade: i criteri che contano davvero
24/08/2026 · Davide Raspanti
Come valutare le prestazioni di un modello AI? Gli indicatori che fanno la differenza nelle scelte future
23/08/2026 · Matteo Lombardi
Perché alcune app prosciugano velocemente la batteria? Il parametro tecnico da tenere d’occhio
23/08/2026 · Alessandro Baldelli
Monitor ultrawide o doppio display? Pro e contro che cambiano la produttività al PC
23/08/2026 · Elena Ravelli
Data augmentation per l’intelligenza artificiale: il trucco che aumenta le performance senza nuovi dati
23/08/2026 · Camilla Giorgetti
Come installare app Android su Windows in modo legale: il metodo ufficiale che pochi seguono
22/08/2026 · Giovanni Melani
Cosa succede se si mescolano RAM di marche diverse? Le reali conseguenze sulle prestazioni
22/08/2026 · Matteo Lombardi
Algoritmi di regressione nel machine learning: quando usarli e perché garantiscono previsioni affidabili
22/08/2026 · Giovanni Melani
Cosa fare se un software di backup resta bloccato? Il procedimento sicuro per non perdere nulla
22/08/2026 · Letizia Giovinazzo
La scelta della ventola per case PC: errori comuni e come migliorare il raffreddamento
21/08/2026 · Marta Parmeggiani
Speech recognition con AI: come ottenere una trascrizione automatica davvero accurata
21/08/2026 · Rosa Capretti
Gestione collaborativa di documenti online: gli errori che rallentano davvero i progetti di gruppo
21/08/2026 · Stefano Baglioni
A cosa serve la pasta termica sul processore? Il dettaglio che influisce sulle temperature
21/08/2026 · Giovanni Melani
Cosa significa addestrare una rete neurale profonda? Capire il processo per evitare risultati deludenti
20/08/2026 · Marta Parmeggiani
Come utilizzare le AI images per la grafica digitale: risultati creativi con strumenti gratuiti
20/08/2026 · Marta Parmeggiani
Trovare app per scannerizzare documenti senza pubblicità invasiva: le scelte che rispettano la privacy
20/08/2026 · Davide Raspanti
SSD esterno per backup: perché scegliere il formato giusto fa la differenza in velocità
20/08/2026 · Letizia Giovinazzo
A cosa serve il preprocessing dei dati nei progetti AI? Il passaggio fondamentale che molti saltano
19/08/2026 · Alessandro Baldelli
Perché il Dual Boot Windows-Linux può rallentare il computer? Le vere cause da considerare
19/08/2026 · Elena Ravelli
Cos’è il quantum computing? La risposta che chiarisce i dubbi più diffusi tra gli utenti
19/08/2026 · Davide Raspanti
Come evitare i backup incompleti nelle app di cloud storage? La guida pratica passo dopo passo
19/08/2026 · Elena Ravelli
Quali sono i veri segnali che indicano un alimentatore da cambiare? Evita problemi gravi con questi controlli
18/08/2026 · Rosa Capretti