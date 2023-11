Internet: come trascorrono il proprio tempo gli italiani?

Da quasi trent’anni a questa parte, la vita dei cittadini di tutto il mondo è radicalmente mutata grazie all’avvento di Internet, diventato, al giorno d’oggi, indispensabile per la maggior parte delle persone. Anche gli italiani, nonostante più di qualche reticenza iniziale, sono tra i maggiori fruitori della grande rete telematica, sfruttata per qualsivoglia tipologia di esigenza. E oggi, non ne possono fare a meno.

Basti pensare, ad esempio, al forte disappunto che appare sul volto degli stessi quando, per cause non dovute dalla loro volontà, la rete non è disponibile o alcune delle applicazioni più utilizzate non risultano fruibili: internet è diventato parte integrante della nostra quotidianità. Ma come trascorrono il proprio tempo su internet gli italiani? Scopriamolo nel prosieguo dell’articolo.

Internet come strumento per rinsaldare ed effettuare nuove amicizie

Un popolo come quello italiano, che fa della socialità un tratto fondante del proprio DNA, non poteva restare insensibile al fascino dei social network. D’altro canto, la possibilità di poter restare in contatto con i compagni di classe di cui si erano perse le tracce (motivo per cui fu fondato Facebook) piuttosto che mantenere attivi i rapporti con le persone a noi più vicine, sono state tra i motivi “chiave” del successo dei social network nel nostro paese.

Grazie ad essi, oltretutto, è possibile aumentare anche il proprio raggio di conoscenze, stringendo amicizie virtuali in virtù della passione comune in qualche hobby: la maggior parte delle persone ha nella propria lista degli “amici” qualche soggetto conosciuto in rete. E molti, poi, hanno avuto modo di trasformare questa “amicizia virtuale” in una “reale”, conoscendosi dal vivo.

Il successo dei social va da pari passo con quello di altri siti, dove, anche in questo caso, sono di fondamentale importanza le relazioni interpersonali. Da oltre quindici anni a questa parte, infatti, la rete è diventata una sorta di “moderno Cupido”, pronta a scoccare la propria freccia per far nascere coppie in ogni angolo del mondo. Nel nostro paese, si stima che almeno il 25/30% delle coppie si sia innamorata nel web.

Un dato, secondo alcuni esperti, decisamente sottostimato, considerato che più di un soggetto è restio nel dichiarare di aver conosciuto la propria partner nel web. Il successo di questi portali, tuttavia, è sotto gli occhi di tutti, al di là del fatto che siano mirati a far sbocciare un amore duraturo piuttosto che migliorare la vita intima di ogni singolo soggetto, come ben sanno i cittadini ducali che cliccano sulla bakeca incontri parma per conoscere uomini e donne residenti nella splendida località emiliana.

Internet, il luogo dove gli italiani restano informati

Internet, però, non è solo utilizzato per migliorare la propria vita personale, ampliando il proprio raggio di conoscenze per qualsivoglia motivo. La grande rete telematica, infatti, è diventata il primo luogo dove reperire notizie, restare informati su quanto accade nel mondo e nel nostro paese, da svariati anni “ago della bilancia” fondamentale in occasione delle tornate elettorali.

Una formazione politica nostrana, ad esempio, è nata nella grande rete telematica, in un’epoca in cui la maggior parte dei partiti non aveva ancora percepito quanto fosse determinante per le scelte elettorali di una vasta fetta di italiani. E anche negli USA, si narra svolse un ruolo fondamentale per la vittoria nel 2016 di Donald Trump, considerato “perdente” sino al momento della sua sorprendente elezione ai danni di Hillary Clinton.

La maggior parte dei cittadini italiani, infatti, sfrutta l’immediatezza di internet per restare aggiornato sugli eventi di politica, economia, sport e cronaca, ricorrendo anche all’utilizzo di applicazioni oltre a visitare direttamente i siti. Internet, in buona sostanza, ha soppiantato il mezzo televisivo: l’attesa spasmodica per il Tg delle 20, è ormai andata in soffitta da qualche lustro a questa parte.