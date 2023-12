App sullo sport con più download

In Italia l’interesse rivolto al mondo sportivo è enorme. A farla da padrone è il calcio, che occupa le prime pagine dei quotidiani e telegiornali anche generalisti, ma non mancano altre realtà. Recentemente è stato il tennis a dominare grazie alle prestazioni esaltanti della squadra azzurra, trascinata da Jannik Sinner, alla Coppa Davis. Il grande amore degli italiani nei confronti dello sport viene dimostrato anche dal pullulare di siti e app che permettono di rimanere aggiornati in tempo reale su tutto ciò che accade nel mondo del pallone. Oltre alle app rese scaricabili da emittenti televisive e giornali, come SkySport, SportMediaset o Gazzetta dello Sport, esistono una pluralità di applicazioni e siti web, promossi sia da semplici appassionati del mondo del pallone sia da coloro che ne hanno fatto una fiorente attività economica.

Conosciuta a livello nazionale è TransferRoom, dalle funzionalità molto simili a quelle garantite da Transfermarkt, piattaforma presente solo sul web che vanta un database estremamente ampio e raccoglie tutte le principali statistiche sul calcio. Si tratta di informazioni molto utili per tifosi e media per confrontare il valore delle squadre in campo e il rendimento di formazioni o di singoli atleti. Si tratta dei numeri che vengono presi in considerazione anche dai vari siti web che analizzano i pronostici di oggi e i favoriti nei vari campionati. Oltre a siti di pura informazione, si trovano anche app che fanno semplicemente da raccoglitore dei risultati: Diretta flashscore è un esempio, così come Sofascore o Tutto il calcio. In questi casi è sufficiente indicare i campionati che si vuole monitorare e in seguito l’app si aggiornerà di default ogni qualvolta si terrà un match all’interno di quella competizione. Sono presenti, inoltre, app dedicate ai campionati minori: il punto di riferimento del calcio dilettantistico in Italia è senza dubbio Tuttocampo. Tra le applicazioni più scaricate merita una menzione speciale anche Onefootball: un contenitore che mette a disposizione dell’utente i risultati della propria squadra del cuore, le ultime notizie sportive e soprattutto offre la possibilità di una diretta per i match non considerati di cartello grazie a partnership stipulate ad hoc, come nel caso della Bundesliga. L’app è consultabile gratuitamente, per la visione in streaming dei match è però previsto un pagamento (in modalità abbonamento o partita singola).

L’elenco delle app in evidenza alla voce sport continua con Yahoo Sport: Calcio e altro, che offre risultati in tempo reale, statistiche, classifiche e notizie, FotMob – Calcio risultati, dedicata a punteggi in diretta con avvisi, Esercizi a casa, con programmi di allenamento giornalieri per lo sviluppo di tutti i gruppi muscolari principali, ESPN, con migliaia di eventi e spettacoli dal vivo dalle reti ESPN, LALIGA+, 365Scores, Cricbuzz – Live Cricket Scores, BBC Sport – News & Live Scores, BeSoccer dedicata ai risultati di calcio. Nel nostro Paese il mondo del pallone nonostante un calo degli ultimi mesi conserva comunque una platea ampia di telespettatori.

Oltre al calcio, anche il tennis è tra gli sport più seguiti e in molte app generaliste ci sono sezioni adibite a questa disciplina. Sono però poche le app incentrate solo su questo sport, le più note sono certamente Tennis Tv per quanto riguarda la visione in streaming e Tennistalker a proposito delle notizie più recenti: al momento il calendario internazionale è agli sgoccioli per quanto riguarda il 2023 ma ci sono già le prime curiosità riguardo al primo Grande Slam del 2024, l’Australian Open. Per il basket da segnalare NBA: Partite & Risultati LIVE e l’app ufficiale della NFL.