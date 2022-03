La storia della valuta elvetica, il franco svizzero, segue quella piuttosto particolare della Svizzera, che ancora oggi utilizza la propria valuta, che recentemente ha raggiunto la parità assoluta con l’euro. Le banconote svizzere sono stampate presso la Banca nazionale svizzera, mentre le monete sono coniate dalla Zecca federale.

L’origine del franco svizzero risale agli ultimi anni del 18° secolo, per opera dell’influenza francese, mentre in precedenza lemissione della moneta era di competenza dei cantoni e altre autorità sino al 1798, anche se l’unificazione monetaria durò pochi anni, ritornando rapidamente in mano ai singoli cantoni

Hai questo vecchio Franco svizzero? Incredibile, ecco quanto vale

Le monete circolanti nella federazione risultano essere le più antiche d’Europa: la neutralità culturale e bancaria della confederazione elvetica ha permesso alle monete di non cambiare da tantissimo tempo: le monete circolanti più antiche risalgono addirittura al 1879, anche se dal 2004 il governo svizzero ha imposto il ritiro delle monete più vecchie, sopratutto per motivazioni pratiche legate ai distributori automatici che hanno maggiori difficoltà di “lettura”.

Le monete svizzere in circolazione sono: 5, 10, 20 e 50 centesimi e da 1, 2 e 5 Franchi, le monete da 1 e 2 centesimi sono state inutilizzate rispettivamente dal 2007 e 1978.

Le emissioni più interessanti dal punto di vista numismatico risultano essere proprio quelle più antiche, come quella da 1 centesimo (rappen), riconoscibile anche per la scritta latina Helvetia (Svizzera): un esemplare ben conservato vale almeno 80 euro, se in perfette condizioni in valore può addirittura raddoppiare.