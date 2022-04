L’assicurazione auto, chiamata formalmente responsabilità civile autoveicoli (RCA o RC Auto) risulta essere un requisito fondamentale per poter utilizzare un’automobile. Dal punto di vista “tecnico” l’assicurazione RCA è una vera e propria polizza che mette a riparo l’intestatario dell’automobile da incidenti stradali di vario tipo, ed è viene associato a ogni veicolo immatricolato circolante su strada.

Obbligatorietà

Com’è noto, la RCA risulta obbligatoria per la circolazione di qualsiasi veicolo ed è calcolata in base a numerosi fattori, ecco perchè nelle regioni più “affollate” e soggette ad incidenti la cifra può essere anche doppia rispetto a località più tranquille perchè le compagnie assicurative (in Italia ne esistono circa una 50ina). Inoltre l’importo “lievita” anche in base ad eventuali incidenti (sinistri) su una scala di bonus/malus (quando si fanno incidenti inevitabilmente si “scende” mentre al contrario evitandoli si sale progressivamente di classe e si paga meno) oltre ad una serie di eventuali “Premi” che le compagnie assicurative mettono a disposizione sotto forma di vantaggi, ad esempio a fronte della presenza di strumenti di sicurezza avanzati.

RC Auto, aumentano i prezzi: ecco a cosa stare attenti

Le compagnie assicurative hanno dovuto adeguarsi ad una condizione unica come la pandemia che ha causato il vero e proprio “blocco” dei trasporti quasi totali per diverse settimane, ma con il ritorno alla “normalità” quasi totale, sono previsti rincari sopratutto nelle regioni maggiormente tendenti all’incidente, anche se il trend de sinistri risulta essere tendenzialmente al ribasso.

La “forbice” degli aumenti riguarderà sopratutto l’aumento dell’importo causato da sinistri, in sostanza quando si subisce un “malus” (nell’ultima parte del 2021 è stato registrato un differenziale tra automobilisti virtuosi e non di quasi 180 euro). Con il ritorno alla circolazione sono previsti sensibili rincari, calcolati su una maggiore frequenza degli incidenti.

Per questo motivo risultano particolarmente utili le piattaforme di comparazione di tariffe RCA.