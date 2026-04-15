Affari Striscia la Notizia: ecco quanto guadagnano i conduttori a puntata

I conduttori di Striscia la Notizia guadagnano cifre considerevoli a puntata, con alcuni di loro che possono arrivare a incassare anche 20.000 euro per ogni episodio. Questo articolo esplorerà nel dettaglio quanto percepiscono i conduttori del noto programma satirico di Canale 5 e quali fattori influenzano i loro compensi.

Quanto guadagnano i conduttori di Striscia la Notizia a puntata?

La domanda su quanto guadagnano i conduttori di Striscia la Notizia interessa spesso chi segue il programma. Il compenso per puntata Striscia la Notizia varia sensibilmente in base alla notorietà e all’esperienza del conduttore. In media, il cachet oscilla tra i 5.000 e i 20.000 euro a episodio.

I presentatori più celebri, come Ezio Greggio e Michelle Hunziker, sono noti per percepire ricavi tra i più alti: Greggio arriva a circa 20.000 euro a puntata, mentre Hunziker si attesta su cifre leggermente inferiori, tra i 15.000 e i 18.000 euro. Valerio Staffelli e altri volti storici, invece, hanno compensi più contenuti, che si aggirano intorno ai 5.000-7.000 euro.

In una stagione, considerando le circa 150 puntate annuali, i conduttori principali possono superare tranquillamente il milione di euro di stipendio.

Quali sono i fattori che influenzano i guadagni dei conduttori?

I ricavi dei conduttori di Striscia la Notizia dipendono da diversi parametri. La popolarità è sicuramente uno degli elementi chiave. Un volto noto e amato dal pubblico attrae più sponsor e assicura ascolti elevati, giustificando cachet maggiori.

Un altro fattore importante è l’anzianità all’interno del programma. I conduttori storici, che hanno contribuito al successo di Striscia, possono negoziare stipendi più alti rispetto a chi è stato inserito di recente.

Anche il periodo di trasmissione incide: la stagione autunnale, ad esempio, vede spesso compensi più elevati grazie ai picchi di audience.

Come si confrontano i compensi di Striscia la Notizia con altri programmi?

Rispetto ad altri programmi satirici o talk show di prima serata, i guadagni programma satirico di Striscia la Notizia risultano tra i più alti della televisione italiana. Se pensi che i conduttori di programmi simili come “Le Iene” guadagnano mediamente tra i 3.000 e i 10.000 euro a puntata, capisci subito la differenza sostanziale.

I talk show politici, invece, spesso offrono compensi inferiori ai 5.000 euro per episodio anche ai presentatori più noti. Questo rende Striscia una delle realtà più redditizie per chi riesce a mantenere la conduzione per più stagioni consecutive.

Solo alcune trasmissioni di punta della Rai, come il Festival di Sanremo, garantiscono cachet comparabili, ma per eventi di durata molto più limitata.

Quali sono i conduttori con i guadagni più elevati?

All’interno della lunga lista di presentatori che si sono alternati alla guida di Striscia la Notizia, alcuni nomi spiccano per gli incassi record. Ezio Greggio, presente fin dalla prima edizione, è attualmente il conduttore con lo stipendio più alto: tra i 18.000 e i 20.000 euro per puntata.

Michelle Hunziker, amatissima dal pubblico, ha raggiunto negli ultimi anni un compenso vicino ai 18.000 euro a episodio. Gerry Scotti, che ha condotto diverse stagioni, si posiziona poco sotto, con un cachet stimato tra i 12.000 e i 15.000 euro.

Tra i conduttori storici, Enzo Iacchetti ha spesso guadagnato cifre simili a quelle di Greggio, soprattutto quando la coppia lavorava insieme. I volti “secondari”, come le veline o gli inviati, percepiscono invece compensi molto più bassi, tra i 2.000 e i 4.000 euro.

Cosa dicono le fonti ufficiali sui compensi dei conduttori?

Le cifre sui guadagni dei conduttori di Striscia la Notizia non sono mai state comunicate in modo ufficiale da Mediaset. Tuttavia, alcune indiscrezioni di stampa e dichiarazioni degli stessi protagonisti hanno confermato l’ordine di grandezza delle somme.

Nonostante la riservatezza sui dettagli contrattuali, i dati raccolti negli ultimi anni indicano una tendenza stabile: i cachet principali non sono diminuiti, anzi, per alcuni conduttori sono aumentati di circa il 10% dal 2020 a oggi.

Il successo commerciale del format e la fedeltà del pubblico permettono di mantenere alti i livelli di retribuzione per chi ne è il volto principale. I contratti vengono rinegoziati annualmente, e spesso includono bonus legati agli ascolti o alle presenze pubblicitarie.

Per i conduttori emergenti, invece, si parte da uno stipendio base che può crescere nel tempo in base alla popolarità raggiunta e al gradimento degli spettatori.

Riepilogo dei guadagni dei principali conduttori

Ezio Greggio : fino a 20.000 euro a puntata

: fino a 20.000 euro a puntata Michelle Hunziker : circa 15.000-18.000 euro

: circa 15.000-18.000 euro Gerry Scotti: 12.000-15.000 euro

Enzo Iacchetti: 15.000-18.000 euro

Valerio Staffelli: 5.000-7.000 euro

Veline e inviati: 2.000-4.000 euro

In conclusione, se ti sei mai chiesto quale sia lo stipendio conduttori Striscia la Notizia, ora sai che può raggiungere cifre da capogiro, soprattutto per i volti storici del programma. Il loro successo riflette il valore commerciale e la popolarità di una delle trasmissioni più seguite della TV italiana.