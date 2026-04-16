Affari Canone RAI: la novità che lascia senza parole, ecco il nuovo importo

Il canone RAI subisce una modifica significativa nel 2023, con un nuovo importo che sorprende molti contribuenti. Scopri qui tutti i dettagli sulla cifra aggiornata e le ragioni dietro questa scelta che riguarda milioni di famiglie italiane.

Qual è il nuovo importo del canone RAI nel 2023?

Per il 2023, il nuovo importo del canone RAI è fissato a 90 euro. Questo valore rappresenta un aumento del 10% rispetto all’anno precedente, in cui la cifra richiesta era di 81 euro. L’importo si riferisce all’abbonamento annuo per la detenzione di apparecchi televisivi nelle abitazioni private, da corrispondere secondo le modalità previste dalla legge.

Il pagamento del canone resta suddiviso in dieci rate mensili da 9 euro ciascuna, addebitate direttamente sulla bolletta dell’energia elettrica per la maggior parte degli utenti. In alternativa, per chi non riceve l’addebito automatico, il versamento può avvenire tramite modello F24 o bollettino postale.

Perché è stato modificato il canone RAI?

L’aumento del canone RAI 2023 deriva principalmente da esigenze di bilancio e dall’adeguamento ai costi crescenti di produzione e diffusione dei contenuti televisivi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha motivato la decisione citando la necessità di garantire la sostenibilità economica del servizio pubblico radiotelevisivo.

Un altro fattore che ha inciso su questa modifica è il progressivo calo degli introiti pubblicitari e la necessità di mantenere elevati standard qualitativi nei programmi trasmessi. Il nuovo importo è stato definito nel rispetto delle normative vigenti, in particolare la Legge di Bilancio 2023.

Quali sono le implicazioni per i contribuenti?

Chiunque possieda un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive è tenuto al pagamento del canone. L’aumento comporta una spesa extra di 9 euro rispetto allo scorso anno: per molti nuclei familiari, questa differenza può sembrare contenuta, ma su larga scala rappresenta un gettito significativo per le casse dello Stato.

Le scadenze per il versamento restano invariate. Il pagamento tramite bolletta elettrica continua a essere la modalità più diffusa e semplifica la riscossione, riducendo il rischio di evasione fiscale.

Come si confronta il nuovo canone RAI con gli anni precedenti?

Negli ultimi dieci anni, l’importo del canone RAI ha subito diverse revisioni. Dal 2016, con l’introduzione del pagamento in bolletta, la cifra era scesa progressivamente fino a raggiungere 81 euro nel 2022. L’incremento del 2023, pari a 9 euro, segna una inversione di tendenza rispetto al trend discendente degli anni passati.

Rispetto ad altri paesi europei, il canone RAI rimane comunque tra i più bassi. La pagina dedicata al canone televisivo su Wikipedia offre una panoramica interessante sulle diverse modalità di riscossione e sulle cifre richieste dagli altri Stati.

Ci sono esenzioni o agevolazioni per il canone RAI?

Sì, alcune categorie di utenti possono beneficiare di esenzioni o riduzioni. Sono esentati dal pagamento del canone RAI gli ultra 75enni con un reddito annuo non superiore a 8.000 euro, i militari stranieri e il personale diplomatico. Inoltre, chi non detiene alcun apparecchio televisivo può presentare una dichiarazione sostitutiva entro il 31 gennaio per evitare l’addebito automatico.

Le modalità e i termini per richiedere l’esenzione sono stabiliti dalla normativa vigente. È utile consultare la pagina di Wikipedia dedicata al canone RAI per approfondire i dettagli relativi alle diverse tipologie di esenzione.

Cosa sapere sul canone RAI: scadenze e riferimenti normativi

Il nuovo importo deve essere corrisposto entro le scadenze indicate nella bolletta elettrica o, per chi paga tramite F24, entro il 31 gennaio per il pagamento annuale. La disciplina del canone è regolata principalmente dalla Legge n. 388/2000 e successive modifiche, con gli ultimi aggiornamenti introdotti dalla Legge di Bilancio 2023.

Ricapitolando, il nuovo importo canone RAI 2023 è di 90 euro, con un lieve aumento rispetto al passato. L’adeguamento risponde a esigenze di copertura dei costi del servizio pubblico e garantisce la continuità della programmazione. Tieni presenti le scadenze e verifica se hai diritto a esenzioni per non andare incontro a sanzioni.