Affari Pensionati: ecco il trucco legale per aumentare subito l’importo mensile

Oltre 16 milioni di pensionati italiani stanno per vedere una piccola, ma reale, crescita dell’importo mensile: dal 2026 la pensione minima salirà a 611,85 euro, con una rivalutazione straordinaria che porterà alcuni beneficiari a 619,80 euro. Ma esiste un trucco legale che può far aumentare subito la pensione mensile, sfruttando normative poco conosciute e agevolazioni fiscali accessibili a molti.

Quali sono i metodi legali per aumentare la pensione?

Per ottenere un aumento della pensione in modo legale, il primo passo è conoscere tutte le normative che regolano la materia. L’INPS, ad esempio, prevede la possibilità di accedere a maggiorazioni sociali o integrazioni al minimo per chi rispetta determinati requisiti di reddito e anagrafici.

Nel 2026 la maggiorazione sociale per chi ha più di 70 anni e un reddito basso crescerà fino a 156,44 euro mensili, portando il totale a circa 770 euro. Questo significa che, rispettando i criteri previsti, puoi avanzare subito domanda per ottenere un incremento mensile consistente rispetto al trattamento base.

Inoltre, sono previsti aumenti percentuali tramite la rivalutazione annuale: fino a 2.447,39 euro lordi la rivalutazione è piena (1,4%); tra 2.447 e 3.059 euro si applica il 90% (1,26%); oltre il 75% (1,05%). Questi aggiustamenti sono automatici, ma spesso i titolari di pensione non sanno che è possibile chiedere il ricalcolo se ritengono di avere diritto a una fascia superiore.

Quando e come presentare domanda

Le richieste di aumento devono essere presentate all’INPS tramite i canali online, tramite CAF o patronato, oppure direttamente agli sportelli. Le tempistiche sono precise: la domanda per la maggiorazione sociale o per l’integrazione va inoltrata entro il 31 marzo dell’anno in corso per ottenere il beneficio a partire da gennaio. Il ricalcolo della pensione, invece, può essere richiesto in qualunque momento, ma darà diritto agli arretrati solo per i cinque anni precedenti.

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Presenta la domanda per l’aumento attraverso i canali ufficiali

Come sfruttare le agevolazioni fiscali per i pensionati?

Le agevolazioni fiscali rappresentano uno dei trucchi per pensionati più efficaci per ottenere un incremento mensile. Molti non sanno che grazie alle detrazioni e deduzioni fiscali, l’importo netto della pensione può aumentare sensibilmente.

Ad esempio, i pensionati con redditi bassi possono beneficiare di una no tax area ampliata rispetto ai lavoratori dipendenti: questo significa che la parte di pensione fino a una certa soglia non viene tassata. Inoltre, puoi detrarre alcune spese, come quelle sanitarie, badanti o ristrutturazioni, riducendo l’imponibile e aumentando così il netto mensile.

Quali detrazioni spettano ai pensionati?

Detrazione per redditi da pensione: fino a 1.955 euro annui, a seconda del reddito complessivo

Detrazione per familiari a carico

Detrazione per spese mediche e farmaceutiche

Detrazioni per badanti e assistenza domiciliare

Per sfruttare al massimo queste agevolazioni, occorre presentare ogni anno la dichiarazione dei redditi e conservare tutte le ricevute delle spese sostenute. In questo modo, puoi ottenere un rimborso IRPEF che si traduce in un vero e proprio incremento della pensione netta.

Quali sono le strategie migliori per un incremento mensile?

Oltre alle maggiorazioni e alle detrazioni, esistono altre strategie per pensionati che desiderano aumentare il proprio assegno mensile. Una delle più efficaci è la ricongiunzione o totalizzazione dei contributi: se hai versato contributi in gestioni diverse, puoi unirli e ottenere una pensione più alta.

Un’altra opzione è il supplemento di pensione: se continui a lavorare anche dopo il pensionamento, i nuovi contributi ti danno diritto a un aumento della pensione ogni cinque anni. Questo strumento è particolarmente utile per chi svolge piccoli lavori o attività occasionali dopo aver raggiunto l’età pensionabile.

Incremento mensile e tempistiche

Le richieste di supplemento o ricongiunzione possono essere presentate direttamente all’INPS. Il supplemento viene liquidato a partire dal primo giorno del mese successivo alla domanda, mentre la ricongiunzione richiede tempi più lunghi, spesso alcuni mesi, ma può portare a un aumento mensile significativo e duraturo.

Valuta la possibilità di totalizzare i contributi versati in più enti Chiedi il supplemento di pensione se hai continuato a lavorare Verifica eventuali aumenti per invalidità o carichi familiari

Confronto tra diverse opzioni di aumento della pensione

Non tutte le soluzioni per l’aumento della pensione sono uguali: alcune sono automatiche, altre richiedono l’invio di domande e documentazione. Confrontare le opzioni aiuta a individuare quella più vantaggiosa per il proprio caso.

Maggiorazione sociale: accessibile a chi ha più di 70 anni e basso reddito, porta a circa 770 euro mensili.

accessibile a chi ha più di 70 anni e basso reddito, porta a circa 770 euro mensili. Rivalutazione annuale: garantisce un aumento automatico, diversificato in base all’importo della pensione.

Detrazioni fiscali: aumentano l’importo netto attraverso il rimborso IRPEF.

Supplemento di pensione: consente un incremento dopo cinque anni di ulteriori contributi.

Ricongiunzione/totalizzazione: permette di unire più periodi contributivi e aumentare l’importo complessivo.

La scelta migliore dipende dalla situazione personale: chi ha molti anni di contributi sparsi può trarre beneficio dalla ricongiunzione, mentre chi percepisce la pensione minima e vive solo può puntare sulla maggiorazione sociale. Le detrazioni fiscali, invece, sono trasversali e utili a tutti i beneficiari della pensione.

Testimonianze di pensionati che hanno aumentato l’importo mensile

Molti titolari di pensione hanno già messo in pratica questi trucchi per pensionati con ottimi risultati. Ad esempio, Carlo, 73 anni, ha richiesto la maggiorazione sociale e ora riceve quasi 770 euro al mese, riuscendo a coprire meglio le spese quotidiane.

Maria, invece, dopo aver continuato a lavorare come collaboratrice domestica anche dopo il pensionamento, ha chiesto il supplemento e, dopo cinque anni, ha visto salire il proprio assegno mensile di una cifra utile per gestire le bollette.

Altri pensionati italiani hanno scoperto che, presentando la dichiarazione dei redditi e allegando tutte le spese mediche sostenute, possono ottenere un rimborso IRPEF che si traduce in un incremento mensile effettivo, senza dover attendere la rivalutazione automatica.

Queste esperienze dimostrano che, con un po’ di attenzione alle normative e alle possibilità offerte, puoi ottenere un aumento della pensione legale e migliorare la qualità della tua vita. Il segreto è informarsi, agire in tempo e sfruttare tutte le risorse disponibili.