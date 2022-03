La vettura della categoria Gran Turismo della casa del cavallino rampante è come da tradizione un mix praticamente perfetto di design e prestazioni: questa specifica versione, tuttora in produzione.

La Ferrari Portofino, che ha visto la propria gamma ampliata dalla versione M che affianca quella “normale”, fa parte delle vetture Gran Turismo, automobili dalle elevate prestazioni ma che non trascurano il confort e praticità in fase di guida. Come da tradizione per questo tipo di autovetture, Ferrari ha scelto un nome di una località, in questo caso un “richiamo” alla celebre località ligure.

Quanto costa la Ferrari Portofino? Ecco il valore ufficiale, pazzesco

Presentata ufficialmente nel 2017, è stata in seguito esposta a Maranello il 9 e il 10 settembre in occasione della festa per la celebrazione del 70º anniversario della Ferrari, prima della presentazione ufficiale al salone dell’automobile di Francoforte il 12 settembre dello stesso anno. La Ferrari Portofino ha sostituito la California nella stessa categoria, ed è entrata in produzione l’anno successivo.

Le caratteristiche della versione “normale” sono le seguenti:

Tipo V8

Cilindrata 3855

Trasmissione Cambio F1 doppia frizione 7 marce

Potenza massima 600 CV a 7500 giri/min

Coppia massima 760 Nm da 3000 a 5250 giri/min

Velocità massima > 320 km/h

Accelerazione 0-100 km/h 3,5 s

Consumi (ciclo combinato) l/km 10,7

Emissioni CO2 (ciclo combinato) g/km 245

Nel mese di settembre 2020 Ferrari ha presentato la Portofino M, dove la M sta per “Modificata”: presenta un più che discreto restyling, sopratutto negli interni ma non solo: questa versione presenta un nuovo filtro antiparticolato e 20 CV, per una potenza totale di 620 CV, ottenuti attraverso una nuova linea di scarico, nuova gestione elettronica della velocità delle turbine e una riprofilatura degli alberi a camme.

Il prezzo per entrambe le versioni non è, come facilmente intuibile, di saldo, trattandosi di vetture dalle alte prestazioni:

La Ferrari Portofino costa 196.061 euro, la Ferrari Portofino M costa 206.747 euro