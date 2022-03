I bonifici rappresentano una delle tipologie di pagamento più “antiche” ma allo stesso tempo più utilizzate anche oggi: essendo completamente tracciabile, il bonifico permette un alto livello di sicurezza.

Com’è noto i bonifici non sono più appannaggio dei titolari di un conto corrente, ma sono liberamente utilizzabili da qualsiasi forma di carta di pagamento che è in possesso di un IBAN, il codice identificativo che in Italia è composto da 27 lettere e numeri, che risulta essere la metodologia di trasferimento più utilizzata quando è necessario “muovere” ingenti quantitativi di denaro, non essendoci un vero e proprio limite di importo.

Attenzione, non fare questo bonifico: ecco perchè

Nel corso degli anni numerose tipologie di bonifico sono state implementate, essendo considerato il miglior modo per inviare e ricevere denaro: a quello tradizionale è stato affiancato da quello conaddebito in conto corrente, quello SEPA, attuabile attraverso i paesi dell’area omonima, più rapido rispetto a quello per i paesi extra europei ed il bonifico istantaneo.

Come facilmente intuibile dal nome, l’instant payment permette un passaggio praticamente immediato di somme di denaro tra due IBAN. Il servizio è sempre più diffuso anche in Italia, dove oltre la metà degli istituti bancari permettono questa forma di bonifico, che risulta attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e solitamente “costa” da 1,5 fino a 3 euro.

E’ particolarmente utile per spostare somme di denarao in pochissimo tempo ma ciò ha contribuito a renderlo “pericoloso” sopratutto nel contesto degli acquisti online: numerosi venditori infatti ne fanno largo uso ma anche i truffatori che solitamente effettuano un forte sconto se l’acquirente sceglie di utilizzare il bonifico istantaneo.

Tuttavia questa tipologia di pagamento non risulta revocabile quindi un malintenzionato potrebbe non inviare affatto l’oggetto per il quale è stato pagato. Conviene quindi utilizzare il bonifico istantaneo esclusivamente tra persone di fiducia e non per gli acquisti online.