Criptovalute aprile 2022: ecco quali scegliere

Anche il mercato delle criptovalute, oramai quasi completamente integrato nella finanza globale, sta subendo gli effetti di una crisi economica fortemente influenzata da fattori socio-politici. Rispetto al passato il mondo crypto non è più esclusivamente “passivo” ma riesce anche ad avere un forte impatto sulle scelte da parte di investitori e paesi interi. Su quali potrebbe convenire “puntare” in aprile 2022?

Criptovalute di aprile 2022: ecco quali scegliere

Oltre alle più famose, come Bitcoin, Ethereum, Ripple, Cardano e simili, esistono tantissime criptovalute potenzialmente interessanti nelle caratteristiche e nelle proprietà.

Solana

L’obiettivo di Solana è quello di inserirsi “con forza” nel complesso contesto dei pagamenti e delle transazioni digitali, grazie ad un progetto particolarmente ambizioso che ha già “intrigato” un numero importante di investitori fin dal 2017, anno del suo primo sviluppo. Si tratta di una blockchain proprietaria open-source e decentralizzata, facendo largo uso dell’algoritmo di tipo proof-of-stake e dell’inedito proof-of-history, ed ad oggi è una delle più accreditate “concorrenti” di Ethereum. Rispetto a quest’ultima garantisce fino a 50.000 transazioni al secondo.

Cardano

Cardano non è una novità, ma uno dei progetti più interessanti dal punto di vista tecnologico, anch’essa come Solana risulta essere una vera e propria concorrente di Ethereum (il suo fondatore ha infatti lavorato a lungo a quest’ultima) essendo incentrata sui trasferimenti di fondi. Cardano fa uso dei contratti intelligenti (smart contract) ed è già piuttosto conosciuta tra gli investitori, nonostante abbia goduto di alti e bassi dal punto di vista del valore della propria valuta ADA, che può essere utilizzata per inviare e ricevere fondi digitali.

Bitcoin

Impossibile non consigliare Bitcoin che nonostante non risulti essere la più avanzata tecnologicamente parlando, è la più importante della categoria. Potrebbe essere interessante investire adesso sui BTC vista la difficoltà economica palesata da alcuni paesi, che potrebbero scegliere definitivamente di adottare Bitcoin come valuta ufficiale.