Il 2020 ed il 2021 sono stati sicuramente anni legati ai numerosi “bonus” erogati dal governo per “venire incontro” alle più disparate categorie di cittadini che hanno subito gli effetti del Covid-19. In realtà queste agevolazioni sono utilizzate in maniera diversificata dal prima del periodo pandemico perchè permette di distribuire aiuti economici in modo relativamente semplice, sia con erogazioni di denaro, sia attraverso voucher veri e propri. Il Bonus Gomme è una delle più recenti forme di questo tipo di agevolazioni

Bonus gomme: ecco come ottenerlo

Il Bonus Gomme rientra nella categoria di bonus atti a migliorare l’affidabilità dei veicoli su pneumatici, sopratutto in virtù della situazione consumi: i recenti rincari, solo parzialmente ridotti dall’intervento del governo con un sensibile “taglio sulle accise”, hanno inevitabilmente messo in difficoltà la maggior parte dei trasporti. Una delle proposte praticamente ufficiali che fanno parte del recente DL Energia prevede una sorta di sconto al momento dell’acquisto di nuovi pneumatici per specifiche categorie di cittadini.

Il DL Energia sarà riconvertito il legge prevedibilmente entro la fine del mese e maggiori dettagli relativi al Bonus Gomme che dovrebbe essere disponibile per una platea di circa 100mila persone. Ad oggi sembra che il bonus sfrutterà una base economica pari a 20 milioni di euro ma dovrebbe essere valido solo per il 2022. Compatibili con il bonus i veicoli che fanno parte delle categorie A e B, rispettivamente Motocicli da 150 cc. ed oltre, Motocarrozzette da 250 cc. ed oltre, Autovetture, Motocarri, Motofurgoni, Autofurgoni, Autocarri.

Non è ancora chiaro come verrà erogato ma molto probabilmente questo avverrà attraverso un voucher spendibile presso i rivenditori di gomme, che potranno poi “scalarlo” in cambio di una equivalente somma di denaro dallo stato.

Considerate le tempistiche è probabile che la pubblicazione in gazzetta ufficiale dovrebbe avvenire entro la prima metà del mese di maggio 2022, considerate le tempistiche.