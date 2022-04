Rolex Vintage: attenzione che se lo possiedi hai una fortuna

La storia di Rolex è costellata da numerosissimi modelli divenuti estremamente popolari anche al di fuori della cliente dello storico brand svizzero, piuttosto ristretta. Come pochi altri marchi, Rolex simboleggia al meglio il prezzo corrisposto ad un’elevatissima qualità lavortiva e dei materiali, fattori che unito ad un particolare stile sempre molto elegante, ha permesso la diffusione degli orologi di polso come siamo abituati ad interpretarli oggi.

Status Symbol al polso

I Rolex sono anche oggetti da investimento veri e proprio, nonchè beni di lusso. Ecco perchè le storiche serie come i Daytona, GMT Master, Yacht Master (solo per fare qualche nome) risultano essere tra le più apprezzate anche a distanza di decenni dal loro sviluppo. Non è un caso che i modelli storici, anche nelle ultime versioni differiscono poco da quelli vintage.

Sono proprio questi ultimi a scatenare la fantasia e l’interesse degli appassioanati, in quanto spesso orologi di culto veri e propri.

Rolex Vintage: attenzione che se lo possiede hai una fortuna

Un esempio è costituito dalla serie Oyster Perpetual Milgauss, concepita nella prima metà degli anni 50 del 20° secolo, inizialmente per scienziati e ricercatori. La manifattura speciale di questa serie, resistente anche agli esperimenti ed ai campi magnetici è diventata rapidamente molto apprezzata.

In particolare la serie 6541 con la lancetta dei secondi a forma di fulmine è stata venduta all’asta in condizioni particolarmente buone per oltre 30 mila euro.

Famosissima anche la referenza 5517 del Rolex Submariner, una particolare serie sviluppata in modo specifico dalla casa elvetica su commissione del Ministero della difesa britannico per la realizzazione di un cronografo affidabile e robusto ma non eccessivamente ingombrante. Sono estremamente rari proprio perchè destinati allo staff militare della marina britannica.

Ciò spiega perchè un esemplare (si parla di orologi sviluppati nella prima metà degli anni 70 del 20° secolo) possono arrivare valere dai 170.000 ai 200.000 euro.