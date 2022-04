Siamo oramai quasi abituati alle misure soprannominate “bonus”, da parte dell’esecutivo: si tratta di agevolazioni sotto forma di buoni oppure veri e propri aiuti economici concepiti per fornire supporto concreto da parte del governo. Durante il periodo pandemico il governo ha sviluppato ed erogato un numero decisamente alto di questa forma di “aiuti”, ed anche se al momento la situazione legata al Covid sembra essere maggiormente sotto controllo, la tendenza dei Bonus non è strettamente legata alla crisi in questione.

Bonus vacanze 2022: ecco da quanto sarà

Il Bonus Vacanze 2022 rappresenta qualcosa di diverso rispetto al classico Bonus, tutt’altra cosa rispetto a quello sviluppato dal governo Conte II nel 2020 e 2021: nella fattispecie è un vero e proprio bando di concorso che ufficialmente trova il nome di Estate INPSieme Senior ed è rivolto ad una ristretta categoria di pensionati (e famiglie correlate).

Testualmente si tratta di un bonus finalizzato a “offrire a pensionati, loro coniugi/uniti civilmente e figli disabili conviventi” la possibilità di usufruire di soggiorni in Italia nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre“. Possono fare richiesta, attraverso il sito ufficiale dell’INPS, esclusivamente i pensionati iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e la Gestione fondo IPOST i beneficiari del contributo.

L’importo del Bonus, che potrà essere sfruttato attraverso agenzie di viaggio e tour operator, è scadito dall’ISEE: fino ad un valore di 8000 euro risulta essere completo, ma sarà ridotto fino al 60 % per redditi superiori ai 72 mila euro. L’importo può essere pari a:

800 euro se riferito ad un soggiorno in Italia di durata almeno pari a otto giorni e sette notti;

1.400 euro se riferito ad un soggiorno in Italia di durata pari a quindici giorni e quattordici notti.

Per fare richiesta è necessario essere in possesso dell’identità digitale come lo SPID. E’ possibile fare richiesta fino al 14 aprile 2022 attraverso questo indirizzo. A maggio l’INPS renderà noti i fruitori del Bonus.