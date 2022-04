Poche compagnie possono vantare uno status così importante come Rolex: uno dei principali marchi di lusso è indiscutibilmente noto anche per l’incredibile influenza culturale che ha iniziato ad avere anche presso “la gente comune” a partire dalla seconda metà del 20° secolo.

Fondata nei primi anni del secolo scorso da Hans Wilsdorf, la compagnia è considerata pionieristica sotto molti punti di vista: ha reso gli orologi da polso di moda fin dai primi decenni della sua fondazione, e numerose caratteristiche oggi comuni come il datario e l’impermeabilità sono state ufficialmente “concepite” proprio da Rolex. Non solo, la compagnia ha impresso una forte impronta tecnologica anche per il sistema al quarzo a partire dagli anni 50 e 60.

Se hai questo Rolex del 2000 diventi ricco: ecco quanto vale

Quasi superfluo ribadire l’importanza “culturale” dei Rolex nella cultura popolare: oggi come in passato sono molto di più di cronografi da polso estremamente precisi ed affidabili ma veri e propri oggetti status symbol e testimonianza di stile vero e proprio. Si tratta di oggetti da investimento, visto che un po’ come i metalli preziosi, tendono a non perdere valore con il tempo, anzi.

Molti modelli storici infatti non fanno altro che acquisire valore con il tempo: un esempio è costituito dalla popolare serie Daytona, una delle più apprezzate in assoluto, di cui abbiamo già discusso in maniera piuttosto approfondita in tempi non sospetti. Non bisogna “andare troppo indietro” con il tempo per toccare con mano un incremento di valore importante di uno di questi orologi.

In particolare il Rolex Daytona 16520 del 2000, che all’epoca costava in Italia 8.400.000 lire, poco più di 4.300 euro odierni. Ad oggi uno di questi orologi può essere venduto per cifre molto più elevate, a seconda delle condizioni: si parla di 15.000 euro per un orologio tenuto in eccellente stato di conservazione, fino a oltre 30.000 se è munito di con tanto di certificazione, scatola e presenta condizioni perfette.