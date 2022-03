Il marchio Rolex è uno dei più famosi al mondo, nonchè uno dei più copiati ed imitati in assoluto: l’azienda svizzera con sede a Ginevra da oltre un secolo è nota per l’altissimo livello qualitativo dei propri orologi al punto da essere diventati rapidamente simbolo di ricchezza e stile, spesso assemblati con metalli di pregio e acciaio, come la serie Daytona.

Tra le numerosissime serie di orologi firmati Rolex spicca Daytona, che eredita il nome da Daytona Beach, Florida, località statunitense che nelle prime decadi del 20° secolo ha visto la presenza di numerose gare: i cronografi utilizzati ai tempi dai piloti impegnati nelle gare saranno poi la “base concettuale” per realizzare a partire dal 1963 gli orologi di stampo sportivo della compagnia svizzera.

Quanto vale il Rolex Daytona d’acciaio? Ecco il valore, incredibile

Dal 1988 la serie Rolex Dayona hanno subito diverse rivoluzioni e cambiamenti, uno su tutti, il tipo di alimentazione che è diventato completamente automatico. I “pezzi sportivi” Rolex sono costruiti con la medesima cura di tutte le altre tipologie di Rolex e ne esistono in praticamente ogni tipologia e metallo. Ogni esemplare è costruito interamente a mano e mette a disposizione strumenti di precisione estremamente accurati.

Un esemplare di Daytona “parte” da una base di poco meno di 14 mila euro, come il modello Cosmograph, anche se i modelli realizzati fino al 1988, anno in cui, come detto sono diventati automatici, sono spesso quelli più remunerativi in fase di vendita, dato che i “puristi” prediligono funzionamenti tradizionali.

Un Daytone d’Acciaio degli anni 80 può infatti essere venduto tranquillamente per oltre 50 mila euro.