Da qualche anno anche lo stato Italiano ha scelto la strada della digitalizzazione vera e propria, così da permettere ai cittadini di interfacciarsi con i portali governativi e gli enti (come l’INPS) così da avere accesso autonomo ad un numero di servizi sempre più elevato. La motivazione è doppia: la digitalizzazione serve per abituare la popolazione a sfruttare maggiormente le tecnologie e ciò alleggerisce, almeno n teoria, il lavoro dello stato.

Lo SPID rappresenta uno dei principali strumenti messi a disposizine dal governo come sistema di riconoscimento per avere accesso ad una vasta gamma di servizi relativi alla pubblica amministrazione con un’identità digitale unica. Per ottenere lo SPID è necessario presentare un’iscrizione con tanto di dati anagrafici, indirizzo email valido e numero di telefono attivo.

Allerta sullo SPID online: ecco cosa succede se…

Come tutti gli strumenti di “nuova generazione”, sopratutto se concepiti e gestiti dallo stato, ha presentato diverse problematiche tecniche di vario tipo. Il sistema infatti seppur migliorato presenta diversi passaggi definiti un po’ macchinosi. La pubblica amministrazione ha inoltre registrato, sopratutto a partire dalla fase più intensa della pandemia, un incremento importante di messaggi phishing che riportano l’intestazione SPID.

Numerosi italiani hanno infatti ricevuto questi messaggi, sopratutto tramite SMS, che riportano fantomatici problemi relativi all’identità digitale, invitandoli a selezionare un link sottostante, link che porta ad un sito che non è assolutamente quello di Poste Italiane o della Pubblica Amministrazione, che risulta estremamente dannoso per i nostri dati. Questi infatti possono essere compromessi nella loro integrità e utilizzati per adempiere truffe ed altre azioni illecite.

Non molte settimane fa anche il programma televisivo Chi l’ha visto ha parlato di questo fenomeno che ha causato numerosi problemi seri sia all’utenza che all’intero sistema, come si evince da un post twitter come il seguente.

Questa tipologia di messaggi deve essere cestinata immediatamente cestinata, in quanto queste comunicazioni non sono mai autentiche.