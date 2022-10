Amazon “esiste” nelle nostre vite da oramai molti anni e per tantissimi clienti “fare la spesa” attraverso il famosissimo portale di e-commerce considerato uno dei più affidabili ed efficienti in assoluto, è divenuta la normalità al punto che molti negozi fisici e tradizionali hanno avuto a che fare con una concorrenza spesso percepita come poco “leale”. Il colosso degli acquisti online ha ancheee favorito l’operato delle piccole realtà, e come oramai accade abitualmente negli Stati Uniti, anche nel nostro paese anche a causa della forte influenza esercitata da Amazon i periodi di offerte risultano attesi con trepidazione. Per il mese di ottobre 2022 Amazon ha già annunciato di aver concepito alcuni specifici giorni di offerte.

Offerte Amazon ottobre 2022: ecco quali sono e quando iniziano

Si tratta dei giorni 11 e 12 ottobre 2022, ossia 48 ore in cui il colosso dell’e-commerce metterà a disposizione un’importante quantità di prodotti in offerta, a partire dalla mezzanotte, con delle offerte esclusive per chi è abbonato al servizio Prime, che proprio quest’anno ha subito un più che sensibile aumento rispetto agli anni scorsi.

Le offerte esclusive di ottobre 2022 rappresentano una sorta di riedizione concettuale dell’Amazon Prime Day 2022, che si è svolta il 12 e 13 luglio.

Il consiglio è quindi quello di mettere da parte i prodotti che ci interessano nelle apposite liste personalizzate così da essere ravvisati. Amazon ha comunque già anticipato diverse offerte sulle proprie categorie di prodotti, che sono già da ora ottenibili con degli sconti fino al 50 % rispetto al valore originale, come è possibile “scoprire” presso questo indirizzo.