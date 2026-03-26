Allerta Agenzia delle Entrate: ecco la nuova truffa che svuota il conto

L’Agenzia delle Entrate ha lanciato un’allerta riguardo a una nuova truffa che svuota i conti correnti. Questa frode, che si sta diffondendo rapidamente, colpisce molti contribuenti e può avere conseguenze finanziarie gravi. Nel seguente articolo verranno spiegati i dettagli di questa truffa e come proteggersi efficacemente.

Quali sono i segnali di allerta della truffa dell’Agenzia delle Entrate?

Ricevi una mail o un messaggio in cui ti dicono che sei in debito con il fisco? Ti chiedono di cliccare su un link “urgente” o di inserire le tue credenziali bancarie per evitare sanzioni? Questi sono tra i segnali più comuni della nuova truffa che sfrutta il nome dell’Agenzia delle Entrate per svuotare i conti correnti. Gli ultimi dati mostrano che, tra gennaio e aprile, sono stati segnalati oltre 7.500 casi di raggiri simili in Italia.

Oltre alle email, i truffatori utilizzano anche SMS (smishing) e messaggi su app di messaggistica istantanea. Attenzione agli indirizzi di posta elettronica sospetti, ai testi scritti in italiano incerto o con errori grammaticali, e alle richieste di dati personali o bancari che nessun ente ufficiale farebbe mai via messaggio.

Come riconoscere la nuova truffa che svuota i conti correnti?

La nuova truffa Agenzia delle Entrate sfrutta tecniche di phishing e social engineering. I messaggi sono sempre più sofisticati e imitano in modo credibile la grafica ufficiale: loghi, nomi di dirigenti, numeri di protocollo. A volte propongono rimborsi fiscali fasulli o minacciano conseguenze legali se non si risponde subito.

Uno degli elementi che deve metterti subito in guardia è la richiesta di inserire dati riservati su siti web dall’aspetto simile a quello dell’Agenzia, ma con indirizzi leggermente diversi o sospetti. Può capitare che venga richiesto di scaricare allegati o programmi: questi possono installare virus in grado di intercettare le tue password bancarie e accedere al tuo conto corrente.

Cosa fare se si è vittima della truffa dell’Agenzia delle Entrate?

Se hai inserito i tuoi dati in un portale sospetto o hai cliccato su link malevoli, agisci subito. Contatta immediatamente la tua banca per bloccare il conto corrente e segnalare l’accesso non autorizzato. In media, le banche impiegano da 7 a 30 giorni lavorativi per avviare indagini e valutare il recupero dei fondi, ma agire tempestivamente aumenta le possibilità di limitare i danni.

Denuncia l’accaduto alle autorità competenti: la Polizia Postale dispone di moduli specifici per segnalare frodi digitali. Conserva tutte le prove: screenshot delle comunicazioni, indirizzi email, numeri di telefono e ogni dettaglio utile per le indagini. Non sentirti in colpa: i truffatori sono sempre più abili e nessuno è immune al rischio.

Quali misure preventive adottare per proteggere il proprio conto corrente?

Per difenderti dalla truffa Agenzia delle Entrate e da altri raggiri online, adotta alcune semplici abitudini:

Non fornire mai dati personali o bancari via email, SMS o telefono se non hai la certezza dell’identità dell’interlocutore.

Controlla sempre l’indirizzo dei siti internet e accedi al portale dell’Agenzia delle Entrate solo digitando l’indirizzo ufficiale nel browser.

Abilita l’autenticazione a due fattori per i tuoi conti bancari e le tue email.

Aggiorna regolarmente antivirus e software di sicurezza.

Diffida da messaggi che promettono rimborsi fiscali improvvisi o che minacciano blocchi immediati dei tuoi conti.

Le banche italiane, in base alla normativa PSD2, sono tenute a rafforzare i sistemi di autenticazione e a fornire assistenza alle vittime di frode, ma la prima difesa sei tu. Un click di troppo può costare caro: prendi sempre qualche secondo in più per verificare prima di agire.

Come denunciare una frode all’Agenzia delle Entrate?

Se ricevi una comunicazione sospetta che sembra provenire dall’Agenzia delle Entrate, puoi segnalare l’episodio tramite il loro portale ufficiale nella sezione “Segnalazioni di phishing” oppure chiamando il call center dedicato. Inserisci tutte le informazioni in tuo possesso: testo della comunicazione, indirizzo email mittente, eventuali allegati o link ricevuti.

La segnalazione aiuta le autorità a bloccare tempestivamente i siti truffaldini e a informare altri contribuenti del nuovo tipo di frode. Ogni segnalazione conta: la collaborazione dei cittadini è fondamentale per limitare la diffusione delle truffe.

Ricorda che, secondo le normative italiane ed europee, le banche devono garantire il rimborso in caso di operazioni fraudolente non autorizzate, purché la vittima dimostri di aver agito con diligenza e abbia denunciato l’accaduto senza indugio. I tempi di rimborso possono variare, ma in molti casi il riaccredito avviene entro pochi giorni dalla chiusura delle indagini bancarie.

In sintesi

La nuova truffa che circola a nome dell’Agenzia delle Entrate sfrutta la pressione psicologica e la tecnologia per colpire i contribuenti. Riconoscere i segnali di allerta, non agire d’impulso e segnalare ogni tentativo sono le armi migliori per difendersi. Tieni sempre alta l’attenzione: il tuo conto corrente e i tuoi dati personali meritano protezione.