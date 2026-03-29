Truffa telefonica: ecco il nuovo numero a cui non devi mai rispondere

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Truffa telefonica: ecco il nuovo numero a cui non devi mai rispondere

Massimo Parisi29 Marzo 20263 min lettura
Truffa telefonica: ecco il nuovo numero a cui non devi mai rispondere

Le truffe telefoniche stanno diventando sempre più sofisticate e colpiscono ogni fascia d’età. Sapere quale numero evitare nel 2023 può fare la differenza tra la sicurezza e la perdita di dati sensibili. In questa guida scopri il numero attualmente più segnalato e le strategie concrete per difenderti.

Qual è il nuovo numero di truffa telefonica da evitare nel 2023?

Nel corso del 2023, il numero +39 02 80886927 è stato segnalato da moltissimi utenti come protagonista di raggiri telefonici. Chi risponde si trova spesso di fronte a falsi operatori che cercano di estorcere informazioni personali o dati bancari con pretesti credibili: offerte vantaggiose, problemi con il conto corrente, verifiche di sicurezza.

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Non rispondere a questo numero e segnalalo subito al tuo operatore. Ricorda che i numeri di frodi telefoniche cambiano spesso: resta aggiornato consultando le blacklist dei principali portali di sicurezza e comunità online.

Come riconoscere una truffa telefonica: segnali di allerta da non sottovalutare

Distinguere una chiamata sospetta da una normale non è sempre semplice. Tuttavia, esistono segnali di allerta che puoi imparare a riconoscere:

  • Richieste di dati personali o bancari da parte di presunti operatori.
  • Pressioni psicologiche (“Se non agisci subito, perderai il servizio”).
  • Offerte troppo vantaggiose per essere vere.
  • Chiamate provenienti da numeri sconosciuti o con prefissi internazionali insoliti.
  • Messaggi preregistrati o voci robotiche.

Se percepisci anche solo uno di questi segnali, è probabile che tu sia di fronte a una truffa telefonica. Prenditi qualche secondo per riflettere prima di condividere qualsiasi informazione.

Cosa fare se si riceve una chiamata sospetta: consigli pratici

Ricevere una chiamata sospetta può creare disagio. Ecco cosa puoi fare per ridurre al minimo i rischi:

  1. Non fornire mai dati sensibili (codici, password, numeri di carta) al telefono.
  2. Interrompi la chiamata se l’interlocutore insiste o mette fretta.
  3. Segnala il numero al tuo gestore telefonico e alle autorità competenti.
  4. Blocca il numero sul tuo smartphone per evitare ulteriori contatti.
  5. Avvisa amici e parenti, soprattutto chi è meno pratico con la tecnologia.

Ricorda: nessuna banca o servizio ufficiale ti chiederà mai dati personali via telefono. Se hai dubbi, richiama tu il servizio clienti tramite i canali ufficiali.

Statistiche sulle truffe telefoniche in Italia: numeri e percentuali allarmanti

Nel 2023, le segnalazioni di truffe telefoniche sono aumentate del 30% rispetto al 2022. Questo dato riflette una tendenza crescente, favorita dalla diffusione di nuove tecniche di raggiro e dall’uso di software che generano numeri sempre diversi.

Secondo le recenti analisi, più della metà delle vittime non denuncia l’accaduto per vergogna o paura. Eppure, solo attraverso la segnalazione e la collaborazione con le autorità è possibile arginare il fenomeno.

La fascia più colpita resta quella degli over 60, ma crescono anche i casi tra i giovani, soprattutto quando si tratta di offerte di lavoro o investimenti facili.

Come proteggere i propri dati personali dalle frodi telefoniche

Difendersi dai raggiri telefonici richiede attenzione e alcune semplici precauzioni quotidiane:

  • Non condividere mai codici OTP o PIN al telefono.
  • Diffida da qualsiasi richiesta di denaro immediata.
  • Utilizza le funzioni di blocco e filtro delle chiamate offerte dal tuo smartphone.
  • Iscriviti al Registro Pubblico delle Opposizioni per limitare il telemarketing indesiderato.
  • Aggiorna regolarmente le password dei tuoi account online.

La legge italiana tutela i cittadini contro le frodi telefoniche attraverso il Codice della Privacy e il Codice Penale, che puniscono severamente chi effettua chiamate ingannevoli. Puoi anche esercitare il diritto all’oblio e richiedere la rimozione dei tuoi dati dai database commerciali.

Restare informato sui numeri truffaldini più attivi e condividere le proprie esperienze sul web aiuta tutti a difendersi. Un’attenzione costante è la prima arma contro i raggiri telefonici.

Massimo Parisi

Dottore Commercialista, Revisore Legale dei Conti

Dottore Commercialista e Revisore Legale iscritto all'ODCEC di Torino dal 2009. Gestisce uno studio associato specializzato in fiscalità d'impresa, successioni e pianificazione patrimoniale. Consulente per PMI e professionisti su agevolazioni fiscali, bonus edilizi e adempimenti tributari. Autore di articoli per riviste di settore e relatore presso associazioni di categoria.

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