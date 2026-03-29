Truffa telefonica: ecco il nuovo numero a cui non devi mai rispondere
Le truffe telefoniche stanno diventando sempre più sofisticate e colpiscono ogni fascia d’età. Sapere quale numero evitare nel 2023 può fare la differenza tra la sicurezza e la perdita di dati sensibili. In questa guida scopri il numero attualmente più segnalato e le strategie concrete per difenderti.
Qual è il nuovo numero di truffa telefonica da evitare nel 2023?
Nel corso del 2023, il numero +39 02 80886927 è stato segnalato da moltissimi utenti come protagonista di raggiri telefonici. Chi risponde si trova spesso di fronte a falsi operatori che cercano di estorcere informazioni personali o dati bancari con pretesti credibili: offerte vantaggiose, problemi con il conto corrente, verifiche di sicurezza.
Non rispondere a questo numero e segnalalo subito al tuo operatore. Ricorda che i numeri di frodi telefoniche cambiano spesso: resta aggiornato consultando le blacklist dei principali portali di sicurezza e comunità online.
Come riconoscere una truffa telefonica: segnali di allerta da non sottovalutare
Distinguere una chiamata sospetta da una normale non è sempre semplice. Tuttavia, esistono segnali di allerta che puoi imparare a riconoscere:
- Richieste di dati personali o bancari da parte di presunti operatori.
- Pressioni psicologiche (“Se non agisci subito, perderai il servizio”).
- Offerte troppo vantaggiose per essere vere.
- Chiamate provenienti da numeri sconosciuti o con prefissi internazionali insoliti.
- Messaggi preregistrati o voci robotiche.
Se percepisci anche solo uno di questi segnali, è probabile che tu sia di fronte a una truffa telefonica. Prenditi qualche secondo per riflettere prima di condividere qualsiasi informazione.
Cosa fare se si riceve una chiamata sospetta: consigli pratici
Ricevere una chiamata sospetta può creare disagio. Ecco cosa puoi fare per ridurre al minimo i rischi:
- Non fornire mai dati sensibili (codici, password, numeri di carta) al telefono.
- Interrompi la chiamata se l’interlocutore insiste o mette fretta.
- Segnala il numero al tuo gestore telefonico e alle autorità competenti.
- Blocca il numero sul tuo smartphone per evitare ulteriori contatti.
- Avvisa amici e parenti, soprattutto chi è meno pratico con la tecnologia.
Ricorda: nessuna banca o servizio ufficiale ti chiederà mai dati personali via telefono. Se hai dubbi, richiama tu il servizio clienti tramite i canali ufficiali.
Statistiche sulle truffe telefoniche in Italia: numeri e percentuali allarmanti
Nel 2023, le segnalazioni di truffe telefoniche sono aumentate del 30% rispetto al 2022. Questo dato riflette una tendenza crescente, favorita dalla diffusione di nuove tecniche di raggiro e dall’uso di software che generano numeri sempre diversi.
Secondo le recenti analisi, più della metà delle vittime non denuncia l’accaduto per vergogna o paura. Eppure, solo attraverso la segnalazione e la collaborazione con le autorità è possibile arginare il fenomeno.
La fascia più colpita resta quella degli over 60, ma crescono anche i casi tra i giovani, soprattutto quando si tratta di offerte di lavoro o investimenti facili.
Come proteggere i propri dati personali dalle frodi telefoniche
Difendersi dai raggiri telefonici richiede attenzione e alcune semplici precauzioni quotidiane:
- Non condividere mai codici OTP o PIN al telefono.
- Diffida da qualsiasi richiesta di denaro immediata.
- Utilizza le funzioni di blocco e filtro delle chiamate offerte dal tuo smartphone.
- Iscriviti al Registro Pubblico delle Opposizioni per limitare il telemarketing indesiderato.
- Aggiorna regolarmente le password dei tuoi account online.
La legge italiana tutela i cittadini contro le frodi telefoniche attraverso il Codice della Privacy e il Codice Penale, che puniscono severamente chi effettua chiamate ingannevoli. Puoi anche esercitare il diritto all’oblio e richiedere la rimozione dei tuoi dati dai database commerciali.
Restare informato sui numeri truffaldini più attivi e condividere le proprie esperienze sul web aiuta tutti a difendersi. Un’attenzione costante è la prima arma contro i raggiri telefonici.
Massimo Parisi
Dottore Commercialista, Revisore Legale dei Conti
Dottore Commercialista e Revisore Legale iscritto all'ODCEC di Torino dal 2009. Gestisce uno studio associato specializzato in fiscalità d'impresa, successioni e pianificazione patrimoniale. Consulente per PMI e professionisti su agevolazioni fiscali, bonus edilizi e adempimenti tributari. Autore di articoli per riviste di settore e relatore presso associazioni di categoria.