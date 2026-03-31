Affari Seconda casa: ecco tutte le tasse da pagare nel 2026

Nel 2026, chi possiede una seconda casa deve affrontare diverse tasse, tra cui l’IMU e la TASI. Questo articolo offre una panoramica completa delle imposte da pagare e delle scadenze da rispettare per evitare sanzioni.

Quali tasse si devono pagare per la seconda casa nel 2026?

Se hai una seconda casa, preparati a pagare alcune imposte specifiche. Le principali sono l’IMU (Imposta Municipale Propria) e la TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili), due tributi comunali che si applicano sugli immobili diversi dall’abitazione principale. Per il 2026, l’IMU resta la tassa principale, mentre la TASI può essere dovuta solo in alcuni Comuni che la mantengono attiva.

Oltre a queste, potresti dover considerare l’IRPEF sui redditi fondiari, ma solo se la casa non è affittata, e eventuali tributi locali legati a servizi come la raccolta rifiuti (TARI). L’IMU e la TASI sulle seconde case, a differenza della prima casa, non prevedono esenzioni automatiche.

Scadenze e modalità di pagamento delle imposte per la seconda casa

Le scadenze per il pagamento delle tasse sulla seconda casa nel 2026 seguono il calendario ormai consolidato. L’acconto dell’IMU e della TASI va versato entro il 16 giugno, mentre il saldo finale deve essere pagato entro il 16 dicembre. Queste date sono valide in tutta Italia, salvo proroghe decise dai singoli Comuni.

Puoi pagare tramite modello F24, utilizzando i codici tributo dedicati, oppure tramite bollettino postale. Ricorda di controllare sempre le delibere comunali: possono modificare aliquote e regole anche a pochi mesi dalla scadenza.

Come calcolare l’IMU e la TASI per la seconda casa nel 2026?

Il calcolo dell’IMU per la seconda casa parte dalla rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5%. Questo valore va poi moltiplicato per il coefficiente catastale, che per le abitazioni è 160. Sul risultato si applica l’aliquota IMU decisa dal Comune, che nel 2026 può andare generalmente dallo 0,76% all’1,06%, ma in alcuni casi può salire fino all’1,14%.

Per la TASI, la base imponibile è la stessa dell’IMU. L’aliquota varia dal 0,1% al 0,33%, ma diversi Comuni hanno già azzerato questa tassa per le seconde case. Controlla sempre il sito del tuo Comune o la delibera pubblicata entro giugno 2026 per sapere quanto devi pagare.

IMU 2026: Aliquota base 0,86%. Alcuni Comuni possono arrivare all’1,06%, con maggiorazione fino all’1,14% per immobili di lusso.

Aliquota base 0,86%. Alcuni Comuni possono arrivare all’1,06%, con maggiorazione fino all’1,14% per immobili di lusso. TASI 2026: Aliquota media 0,1-0,33%. Applicazione limitata, verifica se il tuo Comune la richiede.

Esclusioni: Nessuna esenzione per la seconda casa, salvo casi particolari (es. immobili storici).

Esenzioni e riduzioni fiscali per la seconda casa: cosa sapere

Nel 2026 le esenzioni complete sulle imposte seconda casa sono rare. Restano valide per immobili dichiarati inagibili o inabitabili, oppure per case storiche o di pregio artistico, che beneficiano di una riduzione del 50% della base imponibile.

Chi concede in locazione la seconda casa con contratto a canone concordato può ottenere una riduzione dell’IMU fino al 25%, se il Comune aderisce. Altri casi particolari riguardano i trasferimenti per lavoro o separazioni legali, ma servono requisiti precisi.

Immobile inagibile: Riduzione IMU e TASI del 50%.

Case storiche: Riduzione IMU e TASI del 50%.

Locazione a canone concordato: Sconto IMU 25% (verifica regolamento comunale).

Attenzione alle novità normative: la Legge di Bilancio 2026 potrebbe introdurre nuove agevolazioni per chi mette la seconda casa in affitto a lungo termine o per chi ristruttura immobili inutilizzati. Per ora, però, le riduzioni restano quelle indicate dai regolamenti comunali e dalle leggi nazionali già in vigore.

Riepilogo: cosa devi ricordare sulle tasse della seconda casa nel 2026

Se possiedi una seconda casa, preparati a pagare IMU e, in alcuni casi, TASI, rispettando le scadenze del 16 giugno e 16 dicembre. Le aliquote variano da Comune a Comune e possono arrivare fino all’1,14% per l’IMU.

Le esenzioni sono limitate a casi speciali, come immobili inagibili o storici. Se concedi la seconda casa in locazione con canone concordato, informati su possibili riduzioni. Consulta sempre il sito del tuo Comune per non perdere novità e aggiornamenti sugli oneri fiscali relativi alla tua proprietà.