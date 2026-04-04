Affari Pignoramento conto corrente: ecco la cifra che non possono toccarti

Il pignoramento del conto corrente può portare a preoccupazioni riguardo alla cifra che è possibile trattenere. È importante sapere che esiste un’importo al di sotto del quale i fondi sono protetti dalla procedura di pignoramento. In questo articolo si esplorerà l’importo esatto che non può essere toccato e le condizioni che lo regolano.

Qual è la cifra non pignorabile su un conto corrente?

Quando si parla di pignoramento del conto corrente, la domanda più frequente riguarda la cifra non pignorabile. In base alla normativa italiana, esiste una soglia minima che non può essere toccata dall’azione del creditore. Attualmente, questa soglia è di 1.000 euro: se il saldo presente sul tuo conto non supera questa cifra, i tuoi soldi sono protetti e non possono essere espropriati.

La normativa fa riferimento anche alle somme derivanti da stipendi, pensioni e altre indennità assimilabili accreditate sul conto. Queste godono di una protezione particolare, regolata dall’art. 545 del Codice di Procedura Civile. Se ricevi uno stipendio o una pensione su conto corrente, la parte non pignorabile corrisponde a una volta e mezza l’assegno sociale, che per il 2024 è pari a 534,41 euro mensili: quindi almeno 801,61 euro restano sempre protetti in caso di pignoramento.

Quali sono le eccezioni al pignoramento del conto corrente?

Non tutte le somme presenti sul conto sono liberamente aggredibili. Esistono eccezioni che garantiscono una tutela specifica. Ad esempio, somme destinate a finalità assistenziali, indennità di accompagnamento, assegni familiari, risarcimenti per danni biologici e importi percepiti come sostegno al reddito non possono essere sequestrati o pignorati.

Inoltre, le somme accreditate come compenso da lavoro dipendente o pensione sono soggette a limiti: il creditore può pignorare solo la parte eccedente la soglia protetta indicata dalla legge.

Come funziona il pignoramento del conto corrente in base alla normativa italiana?

Il pignoramento del conto corrente si basa su precise regole stabilite dal Codice di Procedura Civile, in particolare dagli articoli 492 e 545. Una volta notificato il provvedimento di pignoramento alla banca, questa è obbligata a bloccare le somme presenti sul conto fino a copertura del credito vantato, fatte salve le soglie minime protette.

Per i lavoratori dipendenti e pensionati, la banca deve distinguere tra saldo generico e somme accreditate come stipendio o pensione, applicando il limite previsto. Per le altre categorie di correntisti, vale il limite generale dei 1.000 euro non pignorabili.

Il pignoramento può riguardare anche conti cointestati, ma solo per la quota parte riconducibile al debitore.

Cosa fare se si riceve una notifica di pignoramento?

Ricevere una notifica di pignoramento non significa automaticamente perdere tutti i soldi sul conto. Prima di tutto, verifica che la somma bloccata rispetti i limiti di legge. Se noti discrepanze o ritieni che siano state pignorate somme protette (ad esempio, una parte dello stipendio o della pensione), puoi presentare opposizione al giudice dell’esecuzione.

È consigliabile rivolgersi subito a un professionista o a un’associazione di tutela dei consumatori: ti aiuteranno a valutare la legittimità del provvedimento e a individuare eventuali errori procedurali. Non ignorare la notifica: i tempi per intervenire sono brevi.

Quali beni e somme sono protetti dal pignoramento?

Oltre alle soglie minime già indicate, la legge stabilisce una lista di beni e somme che godono di protezione specifica dal pignoramento. Tra questi rientrano:

Indennità di accompagnamento e sostegno al reddito.

Assegni familiari e somme destinate al mantenimento dei figli.

Risarcimenti per danni alla persona (ad esempio, per invalidità o malattia).

Importi accreditati a titolo di pensioni sociali, assegni di invalidità e altre prestazioni assistenziali.

Inoltre, anche se il creditore ottiene un provvedimento di esproprio del conto corrente, non può toccare i beni dichiarati impignorabili dalla legge, come alcuni strumenti utili per l’esercizio della professione o le somme destinate a finalità assistenziali.

In sintesi, la cifra non pignorabile di 1.000 euro rappresenta una tutela minima per chiunque abbia un conto corrente. Se ricevi uno stipendio o una pensione, la protezione aumenta fino a una volta e mezza l’assegno sociale. Conoscere questi limiti ti aiuta a difendere i tuoi diritti e a reagire tempestivamente in caso di sequestro del conto.