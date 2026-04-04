Affari Vendere casa nel 2026: ecco le tasse che devi pagare

Vendere casa nel 2026 comporta l’obbligo di affrontare diverse tasse legate alla cessione dell’immobile. Le imposte principali che dovrai considerare sono la tassazione sulla plusvalenza, l’eventuale applicazione dell’IVA e i classici oneri accessori come i diritti di registrazione. L’ammontare effettivo delle tasse vendita casa 2026 può variare in base a diversi fattori: categoria catastale dell’immobile, destinazione d’uso, periodo di possesso e regole fiscali aggiornate. Conoscere queste voci evita brutte sorprese e consente di pianificare la transazione in modo consapevole.

Quali sono le tasse da pagare quando si vende casa nel 2026?

Quando decidi di vendere un immobile, la prima valutazione riguarda le imposte dovute allo Stato. Per la maggior parte delle persone fisiche, la tassa più rilevante è quella sulla plusvalenza, cioè il guadagno realizzato dalla differenza tra prezzo di vendita e costo di acquisto. Se la casa è stata acquistata da meno di 5 anni e non è stata abitazione principale, la plusvalenza viene tassata. Nel 2026 l’imposta sostitutiva su questo guadagno rimane fissata al 26%.

Se invece hai posseduto la casa da più di 5 anni o l’hai utilizzata come abitazione principale per la maggior parte del tempo, potresti non dover nulla sulla plusvalenza. Attenzione però a eventuali modifiche normative: resta aggiornato sulle soglie di esenzione.

A queste si aggiungono eventuali tributi come l’IVA, applicata in casi specifici, e altri diritti di registrazione.

Come calcolare la plusvalenza nella vendita immobiliare?

La plusvalenza si calcola sottraendo al prezzo di vendita il prezzo di acquisto, comprensivo di tutte le spese sostenute (notai, agenzie, ristrutturazioni documentate). Ad esempio, se hai comprato casa a 150.000 euro e la rivendi a 200.000 euro dopo 3 anni, la base imponibile della plusvalenza è di 50.000 euro. Su questa cifra, l’imposta sostitutiva del 26% equivale a 13.000 euro da versare al Fisco.

La scadenza per il pagamento di questa imposta è contestuale al rogito notarile: puoi chiedere al notaio di effettuare il versamento direttamente, evitando di dover dichiarare la plusvalenza nella dichiarazione dei redditi l’anno successivo.

Se invece hai effettuato lavori che aumentano il valore dell’immobile e puoi provarli con fatture, queste spese possono essere sottratte dalla plusvalenza, riducendo l’imponibile e quindi la tassa dovuta.

IVA sulla vendita di immobili: cosa sapere nel 2026?

L’IVA vendita immobile 2026 si applica principalmente nei casi in cui il venditore è un’impresa costruttrice o ristrutturatrice che vende entro 5 anni dalla fine dei lavori. In queste situazioni, la vendita è soggetta all’IVA con aliquota del 10% (o del 22% per immobili di lusso). Se si supera il quinquennio, la vendita può essere soggetta a imposta di registro anziché IVA, ma la legge consente comunque all’impresa di optare per l’applicazione dell’IVA anche oltre tale termine.

Se sei un privato, la vendita tra privati non prevede l’IVA: si applicano solo l’imposta di registro, ipotecaria e catastale, generalmente in misura fissa (per un totale di 100 euro se l’acquirente acquista come prima casa, 200 euro se seconda casa).

Esenzioni fiscali nella vendita di casa: chi ne beneficia?

Le esenzioni sulle imposte plusvalenza 2026 dipendono da precise condizioni. Sei esente se vendi dopo almeno 5 anni dall’acquisto, indipendentemente dall’utilizzo dell’immobile. Se invece vendi prima dei 5 anni, puoi evitare la tassa solo se l’immobile è stato per la maggior parte del tempo la tua abitazione principale.

Alcune esenzioni sono legate anche a casi particolari, come la successione ereditaria: chi riceve un immobile per successione e poi lo vende non è soggetto alla tassa sulla plusvalenza, a meno che non apporti modifiche rilevanti al valore dell’immobile prima della vendita.

Per quanto riguarda l’IVA, sono esenti le vendite tra privati o le cessioni effettuate da imprese dopo 5 anni dalla fine dei lavori, salvo opzione contraria.

Oneri accessori e diritti di registrazione: quali sono?

Oltre alle imposte principali, la vendita di una casa comporta altri oneri fiscali. Tra questi, i diritti di registrazione dell’atto (imposta di registro), l’imposta ipotecaria e quella catastale. Quando l’acquirente utilizza l’immobile come prima casa, queste imposte si pagano in misura fissa (totale 100 euro). Se invece si tratta di una seconda casa, si applica l’aliquota proporzionale del 9% sul valore catastale, con un minimo di 1.000 euro.

Ricorda che, se vendi tramite agenzia, le spese di intermediazione non sono tassate direttamente dalla vendita, ma vanno comunque considerate nel calcolo finale dei costi da sostenere.

Imposta di registro: 2% o 9% a seconda della tipologia di acquisto dell’acquirente.

2% o 9% a seconda della tipologia di acquisto dell’acquirente. Imposta ipotecaria: 50 euro (prima casa) o 50 euro (seconda casa).

Imposta catastale: 50 euro (prima casa) o 50 euro (seconda casa).

Le scadenze fiscali dei tributi accessori sono generalmente contestuali al rogito, saldando tutto tramite il notaio.

Conclusioni pratiche sugli oneri fiscali vendita casa 2026

Quando decidi di vendere il tuo immobile, considera attentamente le tasse vendita casa 2026 previste dalla legge. Calcola con precisione la plusvalenza e verifica se rientri nelle esenzioni. Tieni presente che l’aliquota del 26% sulla plusvalenza è applicata solo in determinate condizioni e che l’IVA interessa principalmente le imprese costruttrici. Gli altri oneri fiscali, come imposta di registro e diritti catastali, sono dovuti in ogni caso, ma la loro entità cambia in base alla destinazione dell’immobile per l’acquirente.

Per evitare errori o sanzioni, affidati a un notaio esperto, aggiorna i documenti di acquisto e conserva tutte le ricevute di eventuali lavori effettuati. Seguire questi accorgimenti ti consente di affrontare la vendita con serenità e trasparenza fiscale.