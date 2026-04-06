Affari Sfratto: ecco le nuove regole e i tempi aggiornati nel 2026

Nel 2026, le nuove regole sugli sfratti introducono importanti cambiamenti per inquilini e proprietari. Questo articolo offre una panoramica dettagliata delle tempistiche aggiornate e delle procedure da seguire, chiarendo chi è interessato e quali sono i diritti di ciascuna parte.

Quali sono le nuove regole sugli sfratti nel 2026?

Le novità più rilevanti riguardano la durata delle procedure e la trasparenza nei rapporti tra proprietario e inquilino. Dal 2026, secondo il nuovo testo integrato nell’art. 657 del Codice di Procedura Civile, la procedura di sfratto è stata semplificata e digitalizzata. L’obiettivo è ridurre tempi e passaggi burocratici, limitando anche i possibili abusi da entrambe le parti.

Tra i punti cardine spicca l’obbligo di comunicazioni telematiche sia per le notifiche di morosità che per gli avvisi di udienza. Inoltre, le udienze preliminari possono ora svolgersi in videoconferenza, velocizzando l’iter e garantendo maggiore accessibilità anche agli inquilini che si trovano fuori sede.

Le nuove regole sfratto 2026 introducono anche una maggiore tutela per le categorie fragili: anziani, disabili e nuclei con minori possono richiedere una sospensione temporanea, di massimo 60 giorni, esclusivamente in caso di comprovata emergenza.

Cosa cambia per i contratti a canone concordato?

I contratti a canone concordato ottengono una corsia preferenziale: i proprietari possono far valere la fine del contratto con un preavviso ridotto (3 mesi invece di 6) se dimostrano esigenze abitative personali certificate. Gli inquilini, però, hanno diritto a un indennizzo pari a due mensilità in caso di rilascio anticipato richiesto dal proprietario.

Come cambiano i tempi di sfratto rispetto al passato?

Uno dei cambiamenti più sentiti riguarda la velocizzazione delle procedure. Fino al 2025, il procedimento di sfratto richiedeva in media 12 mesi dalla data di notifica fino alla liberazione effettiva dell’immobile. Dal 2026, invece, il termine massimo è stato ridotto a 6 mesi, salvo sospensioni per casi particolari.

Le procedure digitalizzate hanno contribuito a una diminuzione dei tempi di notifica e deposito, che ora avvengono via PEC entro 10 giorni lavorativi dalla morosità accertata. L’udienza di convalida viene fissata entro 30 giorni dalla richiesta e il provvedimento esecutivo deve essere emesso entro i 90 giorni successivi.

Secondo i dati del Ministero della Giustizia, nei primi sei mesi del 2026 il numero di sfratti eseguiti è diminuito del 14% rispetto allo stesso periodo del 2025. Questo calo è attribuito soprattutto alla maggiore rapidità e ai nuovi strumenti di mediazione obbligatoria introdotti dalla riforma.

Cosa succede in caso di morosità reiterata?

Per chi accumula più di due mensilità di ritardo nell’arco di 12 mesi, la procedura di sfratto parte in automatico dopo la notifica via PEC. L’inquilino ha diritto a sanare la morosità entro 20 giorni dalla ricezione dell’avviso, pena l’avvio immediato del procedimento esecutivo.

Quali diritti hanno gli inquilini durante il processo di sfratto?

Le nuove regole sfratto 2026 rafforzano le garanzie per gli inquilini. Prima di ogni provvedimento esecutivo, è obbligatoria una fase di mediazione presso un organismo accreditato. L’inquilino può presentare documentazione sulle proprie condizioni economiche e chiedere una dilazione del rilascio fino a un massimo di 90 giorni, se giustificata da motivi seri.

Inoltre, chi appartiene a categorie protette (invalidità superiore al 66%, presenza di minori o ultra 65enni) può chiedere un rinvio temporaneo. Questo diritto può essere esercitato una sola volta e non può superare i 60 giorni.

Durante tutta la procedura, l’inquilino mantiene il diritto all’abitazione fino all’emissione del provvedimento definitivo. La sospensione forzata della fornitura di servizi (acqua, luce, gas) è vietata fino al rilascio effettivo dell’immobile.

Diritti inquilini sfratto 2026: cosa puoi fare?

Richiedere la mediazione obbligatoria prima dell’esecuzione forzata.

Ottenere una dilazione del rilascio se motivata e documentata.

Chiedere la sospensione temporanea se rientri tra le categorie protette.

Continuare a utilizzare i servizi essenziali fino al termine della procedura.

Quali procedure devono seguire i proprietari per avviare uno sfratto nel 2026?

Dal 2026, il proprietario che intende avviare una procedura di sfratto deve seguire passaggi ben precisi, tutti digitali. La prima fase è la notifica della morosità tramite PEC o raccomandata elettronica. Se entro 20 giorni l’inquilino non provvede al pagamento, si può procedere con la richiesta di convalida al Tribunale competente, allegando tutta la documentazione online.

L’udienza di convalida viene fissata entro 30 giorni dalla domanda. In caso di mancata opposizione dell’inquilino, il giudice emette il provvedimento esecutivo entro i successivi 90 giorni. Se invece l’inquilino presenta opposizione motivata, scatta l’obbligo di mediazione, che deve concludersi entro 30 giorni dalla convocazione.

Al termine della mediazione, se non si trova un accordo, il giudice dispone l’esecuzione forzata. L’ufficiale giudiziario, avvalendosi anche di strumenti digitali per la calendarizzazione e la comunicazione, procede all’immissione in possesso entro 15 giorni dal provvedimento definitivo.

Procedure sfratto aggiornate: step essenziali

Notifica morosità tramite PEC o raccomandata elettronica. Attesa di 20 giorni per eventuale pagamento o sanatoria. Richiesta di convalida online al Tribunale competente. Udienze e comunicazioni in videoconferenza o digitale. Mediazione obbligatoria se l’inquilino si oppone. Esecuzione forzata entro 15 giorni dalla decisione definitiva.

La digitalizzazione dell’intero iter, oltre a ridurre i tempi, ha permesso una maggiore tracciabilità e sicurezza. La riforma del 2026, introdotta con il D.Lgs. n. 31/2026, mira a riequilibrare i diritti di proprietari e inquilini, semplificando le procedure ma rafforzando le tutele per chi si trova in difficoltà reale.

Se sei proprietario, la velocizzazione delle pratiche ti permette di rientrare in possesso dell’immobile in tempi certi, evitando le lungaggini del passato. Se sei inquilino, puoi contare su una tutela maggiore, soprattutto se ti trovi in una situazione di vulnerabilità. La trasparenza e la rapidità sono ora al centro del nuovo sistema di gestione degli sfratti in Italia.