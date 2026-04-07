Affari Prezzo ufficiale della benzina: ecco la soglia che nessuno si aspettava

Il prezzo ufficiale della benzina ha raggiunto una nuova soglia che non pochi automobilisti trovano difficile da digerire: 2,01 euro al litro in media a giugno 2024 per la benzina servita, secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Solo dodici mesi fa si parlava di 1,89 euro/litro. Un aumento del 6,3% che pesa direttamente sulle tasche delle famiglie italiane e sorprende anche gli analisti più ottimisti.

Qual è la soglia attuale del prezzo della benzina e come è cambiata nel 2023?

La soglia psicologica dei 2 euro al litro per la benzina servita è stata ri-superata dopo mesi di fluttuazioni. Se prendi in considerazione il self, il valore medio si aggira comunque su 1,85 euro/litro. Nel 2023, il prezzo carburante oscillava tra 1,65 e 1,80 euro/litro. Ma già da marzo 2024 ha iniziato la sua corsa, toccando punte inaspettate durante la primavera.

Rispetto al 2022, l’aumento del prezzo della benzina si attesta intorno al 6-7%, secondo le rilevazioni di ARERA e delle principali associazioni di categoria. Questa crescita, apparentemente contenuta, incide però su ogni pieno con un aggravio medio di 6-8 euro rispetto allo scorso anno.

Quali sono le principali cause dell’aumento del prezzo della benzina?

Non basta guardare solo il costo della materia prima. Il rialzo degli ultimi mesi è dovuto a una sommatoria di fattori: aumento delle quotazioni del petrolio Brent, oscillazioni del cambio euro-dollaro e tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Le interruzioni nei rifornimenti da alcune raffinerie europee hanno reso il mercato ancora più instabile.

Va aggiunto l’impatto delle accise e dell’IVA, che in Italia rappresentano una delle componenti più pesanti del prezzo finale alla pompa. Il recente rapporto trimestrale dell’Osservatorio Carburanti mostra come oltre il 55% del prezzo sia composto da imposte fisse. Questo rende il prezzo al distributore particolarmente sensibile alle variazioni dei mercati internazionali.

Come si confronta il prezzo della benzina in Italia rispetto ad altri paesi europei?

Se pensavi che la situazione fosse simile in tutta Europa, ti sbagli. In Francia e Germania il prezzo medio si aggira attorno a 1,75-1,85 euro/litro. In Spagna e Austria i costi sono ancora inferiori, spesso sotto la soglia di 1,65 euro/litro. Solo i Paesi Bassi e la Svezia fanno peggio dell’Italia, con punte anche superiori ai 2 euro/litro.

Italia: 2,01 euro/litro (servito)

Germania: 1,83 euro/litro

Francia: 1,78 euro/litro

Spagna: 1,63 euro/litro

Paesi Bassi: 2,06 euro/litro

La differenza è spiegata principalmente dal peso delle tasse: in Italia, accise e IVA valgono circa il 60% del prezzo finale, mentre paesi come Spagna e Austria applicano aliquote più leggere.

Quali previsioni per il futuro del prezzo della benzina?

Le prospettive non sono rosee. Secondo gli ultimi report di ENEA e delle associazioni di settore, si prevede un assestamento su livelli elevati almeno fino all’autunno. Se non interverranno tagli significativi alle accise o cali nelle quotazioni del greggio, il costo della benzina potrebbe restare vicino ai 2 euro/litro anche nella seconda metà dell’anno.

Alcuni analisti parlano di possibili ulteriori rincari se dovessero intensificarsi le tensioni internazionali o se la domanda globale dovesse crescere con la ripresa economica. Molto dipenderà anche dalle politiche energetiche dell’Unione Europea e dalla transizione verso carburanti alternativi.

Come impatta il prezzo della benzina sul bilancio familiare?

Un rincaro di 12 centesimi al litro si traduce, per una famiglia media che percorre 15.000 km l’anno, in un extra-costo annuo superiore a 150 euro. Se pensi a chi usa quotidianamente l’auto per lavoro o per portare i figli a scuola, l’effetto è ancora più marcato.

Oltre al costo diretto, l’aumento del prezzo carburante si riflette su servizi di trasporto, logistica e – a cascata – sui prezzi al consumo. La spesa generale può subire aumenti dell’1-2% annui in presenza di uno scenario di prezzi elevati e prolungati.

Alcune famiglie cercano di risparmiare scegliendo distributori indipendenti o optando per modalità self, ma la differenza si assottiglia quando il mercato è così volatile. Monitorare le oscillazioni e pianificare gli spostamenti diventa quindi una scelta quasi obbligata.

In sintesi, il prezzo ufficiale della benzina in Italia non solo ha raggiunto livelli mai toccati negli ultimi anni, ma mostra una tendenza al rialzo che impatta direttamente sulle abitudini quotidiane e sul potere d’acquisto delle famiglie. Restare aggiornati sulle tendenze e sulle possibilità di risparmio è oggi più che mai necessario.