Affari Nuova Irpef 2026: ecco gli scaglioni aggiornati e quanto risparmi

La nuova Irpef 2026 introduce scaglioni aggiornati che possono influenzare notevolmente l’importo delle tasse da pagare. Se hai un reddito da lavoro dipendente, autonomo, pensione o altri redditi assimilati, i cambiamenti alle aliquote potrebbero portare a un risparmio fiscale interessante. Scopri subito quali sono i nuovi scaglioni Irpef 2026 e come calcolare il vantaggio per la tua situazione.

Quali sono i nuovi scaglioni dell’Irpef 2026?

A partire dal 1° gennaio 2026, la riforma fiscale ridefinisce gli scaglioni Irpef, riducendo il numero delle fasce e aggiornando le aliquote applicate. L’obiettivo è semplificare la tassazione e alleggerire il carico fiscale sulla classe media. Di seguito trovi la tabella dei nuovi scaglioni Irpef 2026:

Fino a 18.000 euro: aliquota del 21%

Da 18.001 a 35.000 euro: aliquota del 25%

Da 35.001 a 55.000 euro: aliquota del 35%

Oltre 55.000 euro: aliquota del 43%

Rispetto alla struttura precedente, il primo scaglione vede una conferma dell’aliquota agevolata, mentre la seconda e la terza fascia sono state leggermente abbassate.

Come calcolare il risparmio con la nuova Irpef?

Per capire quanto risparmi con il nuovo sistema, devi confrontare l’imposta calcolata con le aliquote 2025 e quella risultante dalle aliquote aggiornate. Facciamo due esempi pratici che ti aiuteranno a valutare subito l’impatto della riforma fiscale.

Reddito lordo di 24.000 euro: Nel 2025, l’aliquota media era del 23% fino a 15.000 euro e del 25% oltre. Con la nuova Irpef 2026, tutta la quota oltre 18.000 euro (fino a 24.000) sarà tassata al 25%. Il risparmio stimato è di circa 120 euro annui.

Nel 2025, l’aliquota media era del 23% fino a 15.000 euro e del 25% oltre. Con la nuova Irpef 2026, tutta la quota oltre 18.000 euro (fino a 24.000) sarà tassata al 25%. Il risparmio stimato è di circa 120 euro annui. Reddito lordo di 40.000 euro: Prima, la fascia oltre 28.000 euro era tassata al 35%. Ora questa aliquota si applica solo sopra i 35.000 euro. Il risparmio rispetto al vecchio sistema può raggiungere i 350 euro annui.

La differenza effettiva dipende anche da detrazioni, deduzioni e altre variabili personali. Tuttavia, il risparmio Irpef 2026 è più evidente per chi si colloca tra il secondo e il terzo scaglione.

Quali sono le aliquote aggiornate per il 2026?

Le aliquote Irpef aggiornate sono il cuore della nuova imposta sul reddito. Il passaggio da quattro a tre scaglioni intermedi, con soglie più ampie, si traduce in un sistema più lineare. Ecco lo schema dettagliato:

21% fino a 18.000 euro 25% da 18.001 a 35.000 euro 35% da 35.001 a 55.000 euro 43% oltre 55.000 euro

L’abbassamento delle aliquote medie nelle fasce intermedie favorisce in particolare chi ha redditi tra i 20.000 e i 50.000 euro. In questo modo la tassazione si allinea maggiormente agli standard europei.

A chi si applicano le nuove regole Irpef?

La riforma Irpef 2026 si applica a tutte le persone fisiche residenti in Italia. Sono coinvolti lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati e chi percepisce redditi assimilati. Restano escluse dall’imposta le categorie esonerate per legge (come chi rientra nei regimi forfettari o minimi, se rispettano i requisiti specifici).

Le modifiche sono automatiche: se sei un lavoratore dipendente o un pensionato, il datore di lavoro o l’ente pensionistico applicherà direttamente le nuove aliquote in busta paga. Se hai la partita IVA, dovrai tenerne conto nella dichiarazione dei redditi 2027.

Quali sono i vantaggi della riforma fiscale 2026?

L’obiettivo dichiarato della riforma è duplice: semplificare la struttura dell’imposta sul reddito e rendere il sistema più equo. Il taglio delle aliquote intermedie incentiva la crescita del reddito, perché riduce il salto d’imposta tra un livello e l’altro. Più trasparenza e meno “effetto soglia”.

Chi si trova nella fascia tra 25.000 e 50.000 euro di reddito lordo beneficerà del maggiore risparmio Irpef 2026. La riduzione dell’aliquota sulla seconda fascia permette di trattenere una quota maggiore del proprio stipendio o pensione. Nel complesso, la riforma offre una spinta al potere d’acquisto della classe media.

Dal punto di vista normativo, la riforma trova fondamento nella Legge di Bilancio 2026, che ha ridefinito i parametri degli scaglioni Irpef. Il sistema risulta così più lineare e comprensibile anche per chi non ha dimestichezza con la fiscalità.

In sintesi: grazie alla nuova Irpef 2026, il calcolo delle tasse diventa più semplice e, per moltissimi contribuenti, più conveniente. Se vuoi sapere esattamente quanto puoi risparmiare, controlla la tua fascia di reddito e confronta la tassazione con quella degli anni precedenti: potresti scoprire una piacevole sorpresa in busta paga.