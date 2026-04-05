Animali Il gatto perde pelo: ecco quando è normale e quando preoccuparsi

La perdita di pelo nel gatto è un fenomeno comune, ma è fondamentale sapere quando è normale e quando è il caso di preoccuparsi. In questo articolo si analizzano le cause della perdita di pelo nei gatti e si forniscono indicazioni sui segnali da non sottovalutare, per garantire il benessere del proprio animale.

Quali sono le cause normali della perdita di pelo nei gatti?

Un gatto perde circa il 10-15% del suo pelo ogni anno, in modo fisiologico. Questo avviene soprattutto nei cambi di stagione, quando la muta permette all’animale di adattarsi alle nuove temperature. Se il tuo gatto vive in casa, il ricambio del pelo può essere distribuito più uniformemente tutto l’anno, senza picchi stagionali evidenti.

La perdita di pelo normale si riconosce perché non lascia aree glabre sulla cute, non è associata a prurito intenso o arrossamenti e il mantello ricresce in modo regolare. Durante la muta, puoi notare più peli sul divano o nei punti dove il gatto si sdraia, ma la cute sottostante resta sana.

Spazzolare regolarmente il gatto aiuta a rimuovere il pelo morto e a stimolare la crescita di nuovo pelo, mantenendo il mantello lucido e pulito. In queste condizioni, non c’è motivo di preoccupazione.

Quando la perdita di pelo diventa motivo di preoccupazione?

Se il gatto perde pelo in modo localizzato, formando chiazze o zone prive di pelo, è il momento di approfondire. La perdita di pelo anomala può essere causata da diversi fattori, tra cui malattie della pelle, parassiti, allergie o stress.

Secondo alcune stime veterinarie, circa il 20% dei casi di perdita di pelo patologica nei gatti è dovuto a parassiti come pulci, acari o pidocchi. Le allergie, invece, rappresentano il 15-20% delle cause, mentre lo stress può incidere fino al 10% dei casi.

La comparsa di arrossamenti, croste, prurito intenso, squame o cattivo odore cutaneo sono segnali che non vanno ignorati. In questi casi è necessario rivolgersi al veterinario per una diagnosi accurata e un trattamento mirato.

Come riconoscere i segnali di malattia nei gatti?

Un gatto che perde pelo a causa di una patologia spesso mostra anche altri sintomi. Osserva se il tuo animale si gratta spesso, si lecca in modo compulsivo o ha un comportamento nervoso. La presenza di zone glabre, croste, arrossamenti o lesioni sulla pelle sono segnali d’allarme.

Prurito intenso e graffi persistenti

Pelo opaco e fragile

Presenza di forfora o piccoli puntini neri (feci di pulce)

Modifiche nel comportamento o nell’appetito

Se noti uno o più di questi sintomi, consulta il veterinario. Una diagnosi precoce permette di intervenire tempestivamente e di ridurre il rischio di complicazioni.

Quali rimedi e trattamenti esistono per la perdita di pelo nel gatto?

I trattamenti dipendono dalla causa sottostante. Per i casi di parassiti, il veterinario prescrive antiparassitari specifici, con risultati visibili già dopo 7-10 giorni. Se la causa è un’allergia, può essere necessario identificare e rimuovere l’allergene, oltre a utilizzare antistaminici o cortisonici secondo prescrizione.

In caso di dermatiti o infezioni, vengono utilizzati shampoo dermatologici specifici, che possono essere applicati una o due volte a settimana per almeno 3-4 settimane, oppure integratori a base di acidi grassi omega-3 e omega-6, che favoriscono la salute della pelle e del mantello.

Non somministrare mai farmaci o rimedi fai-da-te senza il parere del veterinario. Un trattamento sbagliato può peggiorare la situazione.

Come prevenire la perdita di pelo e mantenere il pelo sano?

Una dieta bilanciata ricca di proteine di qualità e acidi grassi essenziali è il primo passo per un mantello sano. Gli integratori specifici possono essere utili nei gatti che tendono ad avere il pelo fragile o opaco, ma solo dopo aver consultato il veterinario.

Spazzola il tuo gatto almeno due volte a settimana, aumentando la frequenza in periodi di muta.

Mantieni l’ambiente domestico tranquillo e stimolante, riducendo le fonti di stress che possono influire sulla salute del pelo.

Effettua regolarmente i controlli antiparassitari, anche nei gatti che vivono solo in casa.

Osserva periodicamente la pelle e il mantello del tuo animale per individuare tempestivamente eventuali anomalie.

Adottando queste semplici abitudini, puoi ridurre il rischio di problemi legati alla perdita di pelo e contribuire al benessere generale del tuo gatto.