Gatto che non fa la cacca: ecco le cause e i rimedi naturali
Un gatto che non fa la cacca può mettere in allarme qualsiasi proprietario. Le cause possono spaziare da piccoli disturbi passeggeri a problemi di salute più seri o situazioni di stress. Scoprire i motivi e riconoscere i sintomi è il primo passo per aiutare il tuo micio. Esistono inoltre rimedi naturali efficaci che possono stimolare la defecazione e riportare serenità sia al gatto che a chi se ne prende cura.
Perché il gatto non fa la cacca: cause più comuni
Le cause per cui il gatto non fa la cacca possono essere diverse. Un’alimentazione povera di fibre è tra le prime responsabili: crocchette troppo secche o cibi industriali poco bilanciati rallentano il transito intestinale. Anche la scarsa idratazione contribuisce: i gatti bevono poco per natura e questo può rendere le feci dure e difficili da espellere.
Alcuni farmaci, cambiamenti ambientali (come l’arrivo di un nuovo animale), o lo stress da trasloco, possono scatenare problemi intestinali nel gatto. In rari casi, la stitichezza può essere segno di malattie più serie come megacolon, ostruzioni intestinali o problemi neurologici. Statisticamente, la stitichezza colpisce tra il 5% e il 10% dei gatti domestici nel corso della loro vita.
Sintomi di stitichezza nei gatti: come riconoscerli
I sintomi di stitichezza nei gatti non sono sempre evidenti. Spesso il micio passa più tempo del solito nella lettiera, senza però produrre risultati. Puoi notare sforzi e miagolii durante il tentativo di defecare, feci secche e dure, oppure la totale assenza di escrementi nel vaso per oltre 24-36 ore.
Altri segnali includono perdita di appetito, letargia, addome teso e dolorante, o addirittura piccoli episodi di vomito. Se ti accorgi che il tuo gatto non defeca da due giorni, è il caso di agire rapidamente per evitare complicazioni.
Rimedi naturali per stimolare la defecazione nel gatto
Prima di ricorrere a farmaci, puoi provare alcuni rimedi naturali per gatto che non defeca. Integrare la dieta con alimenti ricchi di fibre è una scelta efficace: zucca cotta e passata (1-2 cucchiaini al giorno), carote bollite o piccole quantità di piselli possono aiutare il transito intestinale.
L’olio di oliva è un valido alleato: aggiungi mezzo cucchiaino all’umido del gatto una volta al giorno, per massimo due-tre giorni consecutivi. L’idratazione è fondamentale: lascia sempre acqua fresca a disposizione e valuta cibi umidi di qualità, che idratano meglio rispetto ai croccantini.
- Incrementa il movimento: gioca più spesso col tuo gatto per stimolare l’intestino.
- Mantieni la lettiera pulita, così il gatto non si trattiene per questioni igieniche.
- Se il micio è stressato, crea angoli tranquilli e routine rassicuranti.
Non somministrare lassativi umani o prodotti non specifici senza aver consultato il veterinario: alcuni sono pericolosi per la salute del gatto.
Quando è il momento di contattare il veterinario?
Se il tuo gatto non defeca da più di 48 ore, consulta subito il veterinario. Ritardi superiori possono portare a complicazioni come l’occlusione intestinale, che mette a rischio la vita dell’animale. Occhio anche a sintomi gravi come vomito frequente, addome gonfio, disfagia o debolezza marcata.
In presenza di sangue nelle feci, dolori acuti o se il gatto si nasconde e rifiuta il cibo, l’intervento del medico è necessario. La tempestività può fare la differenza nella risoluzione dei problemi intestinali del gatto e nel recupero della sua salute.
Prevenzione dei problemi intestinali nei gatti
Per evitare che il tuo gatto sviluppi problemi di defecazione, cura la sua alimentazione con cibi di qualità e un giusto apporto di fibre. Alterna crocchette a umido, e integra con piccole dosi di verdure cotte. L’acqua fresca va sempre lasciata a disposizione, magari con una fontanella che invogli il micio a bere di più.
La regolarità dell’attività fisica aiuta il transito intestinale: gioca ogni giorno e stimola il tuo gatto con arricchimenti ambientali come tiragraffi, tunnel e palline. Tieni pulita la lettiera e posizionala in zone tranquille, così il micio si sentirà a suo agio ad usarla.
Infine, controlla regolarmente le abitudini del tuo gatto: annota la frequenza delle evacuazioni e segnala subito eventuali anomalie. Una buona prevenzione è la chiave per la salute del gatto e per evitare stress sia al micio che al proprietario.
Matteo Galli
Tecnico Nutrizionista per Animali, Pet Food Specialist
Tecnico della Nutrizione Animale con diploma rilasciato dalla Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Bologna. Da 7 anni lavora come consulente per aziende di pet food e cliniche veterinarie, formulando diete personalizzate per cani e gatti con patologie specifiche. Scrive articoli di divulgazione per aiutare i proprietari a leggere correttamente le etichette e scegliere l'alimentazione più adatta.