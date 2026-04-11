Animali Gatto che non fa la cacca: ecco le cause e i rimedi naturali

Un gatto che non fa la cacca può mettere in allarme qualsiasi proprietario. Le cause possono spaziare da piccoli disturbi passeggeri a problemi di salute più seri o situazioni di stress. Scoprire i motivi e riconoscere i sintomi è il primo passo per aiutare il tuo micio. Esistono inoltre rimedi naturali efficaci che possono stimolare la defecazione e riportare serenità sia al gatto che a chi se ne prende cura.

Perché il gatto non fa la cacca: cause più comuni

Le cause per cui il gatto non fa la cacca possono essere diverse. Un’alimentazione povera di fibre è tra le prime responsabili: crocchette troppo secche o cibi industriali poco bilanciati rallentano il transito intestinale. Anche la scarsa idratazione contribuisce: i gatti bevono poco per natura e questo può rendere le feci dure e difficili da espellere.

Alcuni farmaci, cambiamenti ambientali (come l’arrivo di un nuovo animale), o lo stress da trasloco, possono scatenare problemi intestinali nel gatto. In rari casi, la stitichezza può essere segno di malattie più serie come megacolon, ostruzioni intestinali o problemi neurologici. Statisticamente, la stitichezza colpisce tra il 5% e il 10% dei gatti domestici nel corso della loro vita.

Sintomi di stitichezza nei gatti: come riconoscerli

I sintomi di stitichezza nei gatti non sono sempre evidenti. Spesso il micio passa più tempo del solito nella lettiera, senza però produrre risultati. Puoi notare sforzi e miagolii durante il tentativo di defecare, feci secche e dure, oppure la totale assenza di escrementi nel vaso per oltre 24-36 ore.

Altri segnali includono perdita di appetito, letargia, addome teso e dolorante, o addirittura piccoli episodi di vomito. Se ti accorgi che il tuo gatto non defeca da due giorni, è il caso di agire rapidamente per evitare complicazioni.

Rimedi naturali per stimolare la defecazione nel gatto

Prima di ricorrere a farmaci, puoi provare alcuni rimedi naturali per gatto che non defeca. Integrare la dieta con alimenti ricchi di fibre è una scelta efficace: zucca cotta e passata (1-2 cucchiaini al giorno), carote bollite o piccole quantità di piselli possono aiutare il transito intestinale.

L’olio di oliva è un valido alleato: aggiungi mezzo cucchiaino all’umido del gatto una volta al giorno, per massimo due-tre giorni consecutivi. L’idratazione è fondamentale: lascia sempre acqua fresca a disposizione e valuta cibi umidi di qualità, che idratano meglio rispetto ai croccantini.

Incrementa il movimento: gioca più spesso col tuo gatto per stimolare l’intestino.

Mantieni la lettiera pulita, così il gatto non si trattiene per questioni igieniche.

Se il micio è stressato, crea angoli tranquilli e routine rassicuranti.

Non somministrare lassativi umani o prodotti non specifici senza aver consultato il veterinario: alcuni sono pericolosi per la salute del gatto.

Quando è il momento di contattare il veterinario?

Se il tuo gatto non defeca da più di 48 ore, consulta subito il veterinario. Ritardi superiori possono portare a complicazioni come l’occlusione intestinale, che mette a rischio la vita dell’animale. Occhio anche a sintomi gravi come vomito frequente, addome gonfio, disfagia o debolezza marcata.

In presenza di sangue nelle feci, dolori acuti o se il gatto si nasconde e rifiuta il cibo, l’intervento del medico è necessario. La tempestività può fare la differenza nella risoluzione dei problemi intestinali del gatto e nel recupero della sua salute.

Prevenzione dei problemi intestinali nei gatti

Per evitare che il tuo gatto sviluppi problemi di defecazione, cura la sua alimentazione con cibi di qualità e un giusto apporto di fibre. Alterna crocchette a umido, e integra con piccole dosi di verdure cotte. L’acqua fresca va sempre lasciata a disposizione, magari con una fontanella che invogli il micio a bere di più.

La regolarità dell’attività fisica aiuta il transito intestinale: gioca ogni giorno e stimola il tuo gatto con arricchimenti ambientali come tiragraffi, tunnel e palline. Tieni pulita la lettiera e posizionala in zone tranquille, così il micio si sentirà a suo agio ad usarla.

Infine, controlla regolarmente le abitudini del tuo gatto: annota la frequenza delle evacuazioni e segnala subito eventuali anomalie. Una buona prevenzione è la chiave per la salute del gatto e per evitare stress sia al micio che al proprietario.