Animali Il cane zoppica: ecco le cause più comuni e cosa fare subito

Le cause più frequenti per cui un cane zoppica spaziano da piccoli infortuni come distorsioni o tagli alle zampe, fino a patologie articolari croniche come artrite o displasia. Un intervento rapido può fare la differenza tra una semplice infiammazione e un problema articolare a lungo termine. In questa guida scopri come riconoscere i sintomi, quali azioni immediate mettere in pratica e quali rimedi possono aiutare il tuo cane a recuperare il benessere.

Quali sono le cause più comuni della zoppia nei cani?

I motivi per cui un cane manifesta dolore alle zampe sono molteplici. Tra le cause del cane che zoppica più frequenti trovi:

Infortuni ai tessuti molli : stiramenti muscolari, contusioni e tagli sono molto comuni, soprattutto nei cani attivi o cuccioli che giocano all’aperto.

: stiramenti muscolari, contusioni e tagli sono molto comuni, soprattutto nei cani attivi o cuccioli che giocano all’aperto. Problemi articolari nei cani: la displasia dell’anca colpisce circa il 20% delle razze grandi come Labrador o Pastore Tedesco, mentre l’artrite interessa in media il 15% dei cani adulti.

Fratture ossee: incidenti e traumi possono provocare rotture, spesso evidenti per il dolore acuto e l’incapacità di appoggiare la zampa.

Corpi estranei: spine, vetri o sassolini tra i polpastrelli sono una causa insidiosa ma frequente di zoppia improvvisa.

Problemi neurologici: lesioni nervose o patologie della colonna possono alterare la mobilità.

Tra le malattie più comuni che causano zoppia, oltre a displasia e artrite, si segnalano anche la rottura del legamento crociato (specialmente nei cani di taglia grande) e la lussazione della rotula (tipica nei cani di piccola taglia).

Come riconoscere i sintomi di zoppia nel proprio cane?

I sintomi di zoppia nei cani variano in base alla gravità e all’origine del problema. Osserva attentamente il modo in cui il tuo cane cammina o corre: anche una lieve esitazione può essere un primo segnale. Altri sintomi ricorrenti includono:

Sollevamento di una zampa o appoggio solo parziale

Lamenti, pianti o segni di disagio al movimento

Gonfiore, arrossamento o calore su una o più articolazioni

Rifiuto di salire le scale o di saltare

Leccamento eccessivo della zona dolente

Occasionalmente, il cane può manifestare anche perdita di appetito o cambiamenti di umore, legati al dolore persistente. Presta attenzione anche a zoppie intermittenti: possono essere il sintomo di problemi articolari nei cani che si manifestano solo dopo l’attività fisica.

Cosa fare subito se il cane zoppica?

Se noti che il cane zoppica, la prima cosa da fare è limitare i movimenti: tienilo a riposo e scoraggia salti o corse. Controlla con delicatezza la zampa per individuare eventuali corpi estranei, ferite o gonfiori evidenti. Puoi seguire questi passaggi:

Ispeziona i polpastrelli e tra le dita per rimuovere eventuali spine o detriti visibili. Applica impacchi freddi (mai ghiaccio diretto) su eventuali gonfiori per 10-15 minuti, ripetendo più volte al giorno. Evita di forzare la zampa o di somministrare farmaci umani senza indicazione veterinaria. Offri acqua e fai in modo che abbia una cuccia comoda e facilmente accessibile.

Se il dolore alle zampe del cane è intenso o la zoppia peggiora rapidamente, passa subito alla valutazione veterinaria.

Rimedi naturali e veterinari per la zoppia nei cani

I rimedi per la zoppia del cane dipendono dalla causa sottostante. In caso di piccoli traumi o infiammazioni leggere, il riposo e gli impacchi freddi possono favorire un recupero rapido: per stiramenti o distorsioni, la guarigione avviene in genere in 2-3 settimane. In caso di ferite superficiali, disinfetta delicatamente e monitora la zona.

Per problemi articolari cronici, il veterinario può prescrivere integratori a base di glucosamina e condroitina, oltre a terapie fisioterapiche. Le patologie come la displasia dell’anca o l’artrite richiedono spesso trattamenti specifici, anche farmacologici, che aiutano a ridurre l’infiammazione e a migliorare la mobilità.

Nei casi di fratture o rotture legamentose, il recupero può richiedere da 4 a 8 settimane e, talvolta, un intervento chirurgico. I rimedi naturali possono essere complementari: massaggi delicati, bagni tiepidi e controllo del peso aiutano a ridurre il carico sulle articolazioni.

Evita sempre il fai-da-te con farmaci: alcuni comuni antidolorifici umani sono pericolosi per i cani.

Prediligi superfici morbide dove il cane può riposare senza sforzare le articolazioni.

Per la prevenzione, mantieni il peso forma e programma passeggiate regolari ma non troppo intense.

Quando è necessario contattare il veterinario per la zoppia del cane?

Rivolgiti tempestivamente al veterinario se:

La zoppia è improvvisa e grave, o il cane non appoggia affatto la zampa.

Noti gonfiori marcati, deformità, ferite profonde o sanguinamento.

La zoppia dura più di 48 ore senza miglioramenti.

Il cane mostra febbre, letargia o rifiuta il cibo.

Alcune razze, come il Labrador o il Pastore Tedesco, sono predisposte a problemi articolari: se il tuo cane appartiene a una di queste categorie, controlla periodicamente la mobilità delle zampe e riferisci subito ogni variazione al veterinario. Ricorda che, secondo le statistiche, circa il 15% dei cani adulti sviluppa problemi articolari durante la vita, e che una diagnosi precoce aumenta notevolmente le probabilità di recupero.

Agire in modo tempestivo e seguire le indicazioni del veterinario è la scelta migliore per aiutare il tuo cane a tornare presto attivo e felice.