OUILA Luce armadio LED: Prezzo e dettagli sul sensore di movimento

Caratteristiche principali di OUILA Luce armadio LED

Il OUILA Luce armadio LED rappresenta una soluzione d’illuminazione pratica ed efficace per molteplici spazi della casa. Con un prezzo altamente competitivo, questo prodotto non solo offre luminosità, ma integra anche funzionalità intelligenti, come il sensore di movimento. La sua costruzione in lega di alluminio di alta qualità garantisce robustezza e durata, mentre il design leggero e portatile lo rende ideale per ogni tipo di ambiente.

Design aggiornato e conveniente per una migliore illuminazione

Una delle caratteristiche più apprezzate di questa luce armadio LED è il suo design aggiornato e conveniente. Con una temperatura di colore che arriva fino a 6500K, la luce è brillante ma non abbagliante, rendendo l’illuminazione piacevole e non disturbante. Il sistema di rilevamento del movimento assicura che, anche al buio, non ci sia bisogno di cercare l’interruttore, riducendo il rischio di infortuni. Inoltre, la luce LED per armadietti è progettata per non influire sul sonno, creando un ambiente luminoso e sicuro.

Modalità di funzionamento: AUTO/ON/OFF e dimmerabilità

La OUILA Luce armadio LED offre tre modalità di funzionamento:

AUTO: Si accende automaticamente quando rileva movimento nel buio, con una distanza di rilevamento di 3 metri (10 piedi). Si spegne automaticamente dopo 20 secondi di inattività, permettendo di risparmiare energia.

ON: La luce rimane sempre accesa, ideale per quando è necessaria un'illuminazione continua.

La luce rimane sempre accesa, ideale per quando è necessaria un’illuminazione continua. OFF: Disattiva completamente la luce per le situazioni in cui non serve.

In aggiunta, OUILA ha incorporato una funzione di dimmerabilità, consentendo di regolare la luminosità semplicemente premendo a lungo il pulsante. Questo offre un’ulteriore personalizzazione per adattarsi a qualsiasi ambiente e necessità di illuminazione.

Ricarica USB e durata della batteria a lungo termine

Un altro punto forte del OUILA Luce armadio LED è la sua efficienza energetica. È dotata di una batteria al litio ricaricabile da 2800mA, che supporta la ricarica via USB. Ci vogliono solamente 3-4 ore per una carica completa, e una volta carica, può fornire da 5 a 80 ore di illuminazione, a seconda dell’uso. Questa lunga durata totale della luce è di circa 80.000 ore, il che la rende non solo una scelta ecologica, ma anche economica nel lungo termine.

Installazione semplice e flessibile

L’installazione di questo prodotto è estremamente semplice e versatile. Il sistema di installazione è doppio:

Magnete integrato: La luce LED può essere attaccata facilmente su qualsiasi superficie metallica, senza necessità di strumenti.

Adesivo: OUILA fornisce un foglio di ferro e nastro adesivo, permettendo di fissare la luce anche su superfici non metalliche. Non è necessaria alcuna perforazione, il che rende l'installazione e la rimozione un gioco da ragazzi.

Ampie applicazioni e utilizzo versatile

La versatilità di utilizzo è un altro grande vantaggio del OUILA Luce armadio LED. Grazie al potente sistema magnetico, è possibile posizionarla in una vasta gamma di ambienti. È perfetta per armadi, bagni, cucine, scale, corridoi, camere da letto e garage. La luce può essere utilizzata anche in cassetti e come torcia di emergenza, rendendola utile in diverse situazioni di vita quotidiana. Il suo design elegante e moderno si adatta bene a qualsiasi decorazione, migliorando anche l’estetica dell’ambiente.

Conclusioni: un investimento intelligente in illuminazione LED

In conclusione, il OUILA Luce armadio LED è un prodotto che unisce funzionalità, efficienza energetica e design moderno. Con un prezzo accessibile, rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un’illuminazione pratica e versatile. Le sue caratteristiche, come la ricarica USB, il sensore di movimento, e la facilità di installazione, lo rendono un oggetto indispensabile per ogni casa. Che si tratti di illuminare un armadio, un corridoio o di fare da torcia di emergenza, questo prodotto si adatta perfettamente alle esigenze di ogni famiglia, garantendo risultati ottimali in qualsiasi situazione di oscurità.