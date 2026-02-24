J-Ax fidanzata: è fidanzato? Con chi sta

J-Ax, il noto rapper e produttore milanese, ha recentemente fatto parlare di sé non solo per la sua musica ma anche per la sua vita privata. Sicuramente un tema attuale è il suo stato sentimentale: J-Ax è sposato e attualmente non ha un fidanzato o una fidanzata. Dal punto di vista romantico, il suo cuore appartiene infatti alla moglie, con cui condivide un’importante parte della sua vita.

La carriera di J-Ax, al secolo Alessandro Aleotti, è iniziata negli anni ’90 con gli Articolo 31 e da allora ha saputo conquistare il pubblico con uno stile unico e innovativo. La sua vita privata è di solito mantenuta lontana dai riflettori; tuttavia, non mancano occasioni in cui il rapper condivide dettagli sulla sua vita con i fan. Nonostante i rumors, al momento non ci sono notizie di nuove relazioni o gossip che suggeriscano un cambiamento nel suo stato civile.

Il percorso di J-Ax nel mondo della musica

J-Ax ha iniziato la sua carriera musicale nel 1992 con il gruppo Articolo 31, fatto che lo ha portato a guadagnare fama e riconoscimenti, inclusi due MTV Europe Music Award come Best Italian Act. Con oltre 3 milioni di copie vendute e un ricco catalogo di album—tra cui “Comunisti col Rolex” e il più recente “Protomaranza”—è considerato una delle figure di spicco del rap italiano.

Ritorno con gli Articolo 31 e la nuova vita musicale

Nel 2023, J-Ax ha segnato il suo ritorno con gli Articolo 31, dopo periodi di divergenza e discussioni. La partecipazione a Sanremo con il brano “Un bel viaggio” ha rappresentato un nuovo capitolo della sua carriera, e i fan non vedono l’ora di ascoltare materiali futuri. La sua carriera, che abbraccia circa trent’anni, è caratterizzata da una continua evoluzione artistica, rendendolo un pioniere nel genere rap e hip hop in Italia.

Progetti futuri e attesa per Sanremo 2026

Per Sanremo 2026, J-Ax sarà in gara con la canzone “Italia Starter Pack”. Il brano promette di essere un mix di rap dissacrante con influenze country, e presenterà un testo ironico sui stereotipi italiani, un tema che il rapper ha già esplorato in passato. Questa sarà la sua prima partecipazione da solista, e i fan sono curiosi di vedere come il suo stile si coniugherà con la tradizione sanremese.

Con la sua carriera già definita da successi, le aspettative per la sua esibizione a Sanremo sono alte, e i supporter non vedono l’ora di scoprire ulteriori dettagli sulla sua performance e sui suoi progetti futuri. J-Ax continua a essere una figura centrale nel panorama musicale italiano, sia per la sua musica che per la sua attitudine verso la vita.