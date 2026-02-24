Malika Ayane canzoni famose: da “Come foglie, Ricomincio da qui” ai successi di oggi

Malika Ayane è una delle voci più distintive della musica italiana contemporanea. La sua carriera musicale è iniziata nel 2007, quando ha cominciato a prestare la voce a jingle pubblicitari. La sua grande occasione è arrivata grazie a Caterina Caselli, che l’ha notata e messa sotto contratto con l’etichetta Sugar Music. Da quel momento, Malika ha saputo conquistare il pubblico con il suo stile unico, che mescola elementi di pop, jazz e soul.

Tra le canzoni più famose di Malika Ayane ci sono brani come “Come foglie” e “Ricomincio da qui”, entrambi presentati al Festival di Sanremo. “Come foglie”, il suo primo grande successo, le ha permesso di ottenere il secondo posto nella sezione Giovani del festival nel 2009. Questo brano ha segnato l’inizio di una carriera costellata di successi, in cui la cantautrice ha saputo esprimere la sua personalità e il suo talento in modo autentico.

Album e singoli di successo

Malika ha pubblicato diversi album significativi che hanno contribuito a definire il suo percorso artistico. Tra i più importanti troviamo:

Malika Ayane (2009) – Il suo album di debutto, che ha ricevuto un’accoglienza positiva dalla critica e dal pubblico.

(2009) – Il suo album di debutto, che ha ricevuto un’accoglienza positiva dalla critica e dal pubblico. Grovigli (2010) – Un lavoro che l’ha consolidata nel panorama musicale italiano, vincendo anche il Music Awards CD Oro.

(2010) – Un lavoro che l’ha consolidata nel panorama musicale italiano, vincendo anche il Music Awards CD Oro. Ricreazione (2013) – Album in cui Malika ha esplorato nuove sonorità, confermando la sua versatilità.

(2013) – Album in cui Malika ha esplorato nuove sonorità, confermando la sua versatilità. Naif (2015) – Un’ulteriore evoluzione del suo stile musicale, ricco di emozioni e profondità.

Oltre agli album, i singoli di Malika Ayane hanno fatto la storia della musica italiana. Tra i più noti, possiamo citare:

Come foglie

Ricomincio da qui

E se poi

Niente

Adesso e qui (nostalgico presente)

Ti piaci così

Senza fare sul serio

Collaborazioni e riconoscimenti

Nel corso della sua carriera, Malika ha collaborato con artisti di grande prestigio. Tra le sue collaborazioni più significative ci sono:

Giuliano Sangiorgi – Con il quale ha lavorato a diversi brani, incluso “Come foglie”.

– Con il quale ha lavorato a diversi brani, incluso “Come foglie”. Gino De Crescenzo (Pacifico) – Ha collaborato per “Ricomincio da qui”.

– Ha collaborato per “Ricomincio da qui”. Negramaro – Sarà ospite al Sanremo 2024, per una performance della “Canzone del sole”.

– Sarà ospite al Sanremo 2024, per una performance della “Canzone del sole”. Matteo Romano – Ha duettato in “Your Song” durante Sanremo 2022.

– Ha duettato in “Your Song” durante Sanremo 2022. Francesco Bianconi – In “Perduto insieme a te”.

– In “Perduto insieme a te”. Alterboy – Con il brano “Self Control”.

Il talento di Malika è stato riconosciuto anche attraverso numerosi premi. Ha vinto il Premio della Critica Mia Martini nel 2010 e nel 2014, oltre a vari Wind Music Awards e un TRL Award. Il suo singolo “Ricomincio da qui” ha raggiunto il platino, confermando il suo impatto nel panorama musicale italiano.

Sanremo 2026 e le aspettative

Malika Ayane si prepara a tornare sul palco del Festival di Sanremo nel 2026 con il brano “Animali notturni”. Questa sarà la sua sesta partecipazione come Big, un traguardo significativo che la colloca tra i protagonisti della musica italiana. Le aspettative sono alte, sia da parte dei fan che della critica, soprattutto considerando il suo passato di successi al festival. La sua capacità di emozionare e di raccontare storie attraverso la musica è ciò che rende Malika un’artista unica e sempre attesa. Non resta che attendere e vedere come si presenterà sul palco, pronta a conquistare nuovamente il pubblico con la sua voce inconfondibile.