Raf moglie o compagna: chi è Gabriella

Raffaele Riefoli, meglio conosciuto come Raf, è un cantautore italiano la cui vita privata è sempre stata oggetto di curiosità. Il suo amore per Gabriella, compagna nella vita e musa ispiratrice, ha avuto un ruolo fondamentale nella sua carriera musicale. La coppia si è sposata a Cuba nel 1996 e da allora hanno costruito una famiglia insieme, con due figli: Bianca di circa 28 anni e Samuele, che ha 24 anni.

La storia d’amore tra Raf e Gabriella ha avuto inizio durante gli anni ’80, in un periodo cruciale per la carriera musicale di Raf. Gabriella è stata la sua compagna di vita e ha influenzato diverse sue canzoni, tra cui due dei suoi brani più celebri: “Sei la più bella del mondo” e “Infinito”. La loro relazione è caratterizzata da una profonda complicità e una passione condivisa per la musica, che ha visto Gabriella anche come una figura centrale nelle creazioni artistiche di Raf.

Un matrimonio da sogno e una famiglia affiatata

Il matrimonio tra Raf e Gabriella si è svolto in un contesto meraviglioso, quello di Cuba, e rappresenta un forte legame sia personale che professionale. La coppia ha scelto questo luogo esotico e romantico per confermare il loro amore, un amore che è cresciuto e si è consolidato nel corso degli anni. Oltre ai due figli, dimostrano una vita di coppia felice e serena, lontana dai riflettori, ma ricca di momenti speciali.

Una musa per il cantautore

Gabriella non è stata solo una partner nella vita privata di Raf, ma è anche stata il fulcro di molte delle sue canzoni. Con brani spesso dedicati a lei, Raf ha saputo trasformare l’intimità del loro legame in arte. La sua presenza ha fatto sì che il cantautore potesse esprimere emozioni forti e autentiche, rendendo l’ascoltatore parte della loro storia. La loro connessione profonda è stata il motore di molti successi, consolidando l’immagine di Raf come artista romantico.

Bianca – circa 28 anni

Samuele – circa 24 anni, anche lui artista con il nome d’arte D’Art

Il legame con la musica e il futuro

Nonostante la sua lunga carriera, Raf si prepara a tornare sul palco del Festival di Sanremo 2026. La canzone che presenterà, intitolata “Ora e per sempre”, è stata co-scritta con il figlio Samuele e promette di essere una ballad intensa e romantica. Le aspettative sono alte, soprattutto dato che il brano rappresenta una riflessione autobiografica sulla loro lunga storia d’amore, testimoniando un legame che è tanto personale quanto artistico. Questo sarà il suo ritorno sul palco di Sanremo dopo dieci anni dall’ultima partecipazione, avvenuta nel 2015, e i fan attendono con ansia di scoprire come i sentimenti di Raf si tradurranno in musica ancora una volta.