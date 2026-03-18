Vacanza nelle Marche in primavera: dove andare tra mare e collina

Ti trovi su una spiaggia delle Marche, la sabbia ancora fresca sotto i piedi, il profumo di salsedine che si mescola a quello delle ginestre in fiore. Alle tue spalle, le colline si innalzano dolci e verdi, promettendo panorami che sanno di primavera e scoperte autentiche. In lontananza, il suono delle onde accompagna i pensieri, mentre la brezza rende tutto più leggero. Questa è la stagione perfetta per esplorare una regione che sa stupire, tra mare e collina, in un viaggio che unisce relax, cultura e natura.

Le Marche, nel 2025, hanno raggiunto numeri record: 2,9 milioni di arrivi e 11,9 milioni di presenze turistiche. Un boom che conferma il fascino di una regione in cui la primavera regala giornate miti (la temperatura media oscilla tra i 15 e i 20°C) e paesaggi che sembrano usciti da una cartolina. Per approfondire itinerari e consigli pratici, vale la pena consultare Marche In Vacanza.

Quali sono le spiagge più belle delle Marche in primavera?

La costa marchigiana si estende per oltre 170 chilometri e offre spiagge per tutti i gusti. In primavera, molte località balneari sono ancora poco affollate, ideali per passeggiare e godersi la natura. Il clima mite e la luce cristallina rendono ancora più speciale la visita alle spiagge, quando il risveglio della natura colora la macchia mediterranea e il mare si mostra in tutta la sua trasparenza.

Sirolo : incastonata nel Parco del Conero, vanta spiagge bianche e acque limpide come la celebre Spiaggia delle Due Sorelle, raggiungibile solo via mare o tramite sentieri panoramici. In primavera è il luogo ideale per escursioni in kayak, snorkeling o semplici picnic in spiaggia, circondati dalla fioritura della macchia mediterranea.

: incastonata nel Parco del Conero, vanta spiagge bianche e acque limpide come la celebre Spiaggia delle Due Sorelle, raggiungibile solo via mare o tramite sentieri panoramici. In primavera è il luogo ideale per escursioni in kayak, snorkeling o semplici picnic in spiaggia, circondati dalla fioritura della macchia mediterranea. Numana : la Spiaggia dei Frati regala una sabbia dorata, ideale per una sosta rilassante dopo una passeggiata tra le viuzze del borgo. Numerosi stabilimenti balneari aprono già da aprile, offrendo servizi e relax in un contesto tranquillo.

: la Spiaggia dei Frati regala una sabbia dorata, ideale per una sosta rilassante dopo una passeggiata tra le viuzze del borgo. Numerosi stabilimenti balneari aprono già da aprile, offrendo servizi e relax in un contesto tranquillo. Senigallia : famosa per la “Spiaggia di Velluto”, lunga 13 km, perfetta per lunghe camminate primaverili sul bagnasciuga. Qui, le biciclette possono essere noleggiate per percorrere la pista ciclabile del lungomare, mentre numerosi bar e chioschi offrono colazioni vista mare.

: famosa per la “Spiaggia di Velluto”, lunga 13 km, perfetta per lunghe camminate primaverili sul bagnasciuga. Qui, le biciclette possono essere noleggiate per percorrere la pista ciclabile del lungomare, mentre numerosi bar e chioschi offrono colazioni vista mare. Porto Recanati : sabbia fine e fondali bassi, adatta a famiglie e amanti delle attività sportive all’aria aperta. In primavera puoi praticare sup, canoa e beach volley oppure semplicemente rilassarti in uno dei tanti chalet.

: sabbia fine e fondali bassi, adatta a famiglie e amanti delle attività sportive all’aria aperta. In primavera puoi praticare sup, canoa e beach volley oppure semplicemente rilassarti in uno dei tanti chalet. Grottammare e San Benedetto del Tronto: nel sud delle Marche, palme, lungomare curato e piste ciclabili che costeggiano il mare. Il clima mite permette già da marzo di vivere il mare in modo attivo: jogging, rollerblade, yoga sulla spiaggia e tour in bicicletta lungo la Riviera delle Palme.

Nel 2025 le Marche hanno confermato 15 spiagge Bandiera Blu, un riconoscimento internazionale che premia la qualità dell’acqua, la gestione sostenibile e i servizi offerti. Questo risultato testimonia l’impegno della regione verso la tutela ambientale e la valorizzazione del patrimonio costiero, rendendo le Marche una meta ideale anche per famiglie con bambini e per chi cerca una vacanza green.

Consigli pratici per vivere la costa in primavera

Vivere l’alba: in molte località, l’alba sul mare Adriatico è uno spettacolo da non perdere. Scegli una spiaggia esposta a est, prepara una colazione al sacco e goditi i primi raggi del sole.

in molte località, l’alba sul mare Adriatico è uno spettacolo da non perdere. Scegli una spiaggia esposta a est, prepara una colazione al sacco e goditi i primi raggi del sole. Passeggiate a cavallo: in alcune località come Porto Sant’Elpidio e Civitanova Marche è possibile prenotare passeggiate a cavallo sulla spiaggia, una esperienza emozionante e adatta a tutte le età.

in alcune località come Porto Sant’Elpidio e Civitanova Marche è possibile prenotare passeggiate a cavallo sulla spiaggia, una esperienza emozionante e adatta a tutte le età. Attività acquatiche soft: kayak, sup e snorkeling sono già praticabili grazie alle temperature miti e al mare calmo. Molti centri sportivi propongono corsi e noleggio attrezzatura.

kayak, sup e snorkeling sono già praticabili grazie alle temperature miti e al mare calmo. Molti centri sportivi propongono corsi e noleggio attrezzatura. Itinerari in bici: le piste ciclabili della costa permettono di esplorare il litorale senza fretta, fermandosi nei piccoli bar per un gelato o un aperitivo vista mare.

Dove scoprire i borghi collinari più caratteristici?

Lasciando la costa, il paesaggio si trasforma: le colline marchigiane custodiscono borghi che sembrano sospesi nel tempo, tra mura medievali, torri e piazzette acciottolate. Ogni borgo ha una sua anima, fatta di storie, tradizioni e prodotti tipici che raccontano la ricchezza di questo territorio. In primavera, i giardini si riempiono di fiori, le piazze si animano di mercatini e le sagre celebrano le specialità locali.

Offagna : uno dei “Borghi più belli d’Italia”, noto per la sua poderosa rocca e le rievocazioni storiche. Dal 20 aprile partono le visite guidate alla Rocca e al Museo della Liberazione, ideali per famiglie e appassionati di storia.

: uno dei “Borghi più belli d’Italia”, noto per la sua poderosa rocca e le rievocazioni storiche. Dal 20 aprile partono le visite guidate alla Rocca e al Museo della Liberazione, ideali per famiglie e appassionati di storia. Corinaldo : celebre per le sue mura intatte e i vicoli fioriti, perfetta per una passeggiata tra storia e leggenda. Da non perdere il Pozzo della Polenta, simbolo locale, e le numerose botteghe artigiane.

: celebre per le sue mura intatte e i vicoli fioriti, perfetta per una passeggiata tra storia e leggenda. Da non perdere il Pozzo della Polenta, simbolo locale, e le numerose botteghe artigiane. Montefabbri : minuscolo ma suggestivo, con una vista che abbraccia la campagna e la costa. Qui il tempo sembra essersi fermato: passeggia tra le sue stradine e scopri l’antica chiesa di San Gaudenzio.

: minuscolo ma suggestivo, con una vista che abbraccia la campagna e la costa. Qui il tempo sembra essersi fermato: passeggia tra le sue stradine e scopri l’antica chiesa di San Gaudenzio. Castelfidardo : patria della fisarmonica, offre musei e scorci panoramici sulle valli circostanti. In primavera il Museo Internazionale della Fisarmonica propone concerti e laboratori interattivi.

: patria della fisarmonica, offre musei e scorci panoramici sulle valli circostanti. In primavera il Museo Internazionale della Fisarmonica propone concerti e laboratori interattivi. Gradara: il castello che ha ispirato la storia di Paolo e Francesca, con camminamenti che dominano l’orizzonte. La visita guidata ai camminamenti di ronda e agli interni del castello permette di immergersi nel Medioevo.

Borghi meno noti ma da scoprire

Monterubbiano : sulle colline fermane, famoso per il suo Carnevale storico e la vista che spazia dai Sibillini al mare.

: sulle colline fermane, famoso per il suo Carnevale storico e la vista che spazia dai Sibillini al mare. Petritoli : uno scrigno di bellezza, con torri medievali, portici e un teatro storico attivo tutto l’anno.

: uno scrigno di bellezza, con torri medievali, portici e un teatro storico attivo tutto l’anno. Montecosaro: borgo dalle chiese romaniche, perfetto per gli amanti dell’arte e della quiete.

Questi borghi, in primavera, si animano di eventi e mercatini, offrendo la possibilità di assaporare prodotti tipici e scoprire tradizioni locali. Tra le colline, tutto invita alla lentezza e all’osservazione dei dettagli. Fermati in un’osteria per gustare una crescia, partecipa a una degustazione di olio extravergine o visita una delle tante botteghe di artigianato locale.

Quali attività all’aria aperta fare tra mare e collina?

La primavera nelle Marche è sinonimo di attività en plein air. Il clima mite e i paesaggi vari stimolano a vivere la natura in modo attivo. Che tu sia amante dello sport, della natura o della fotografia, troverai sempre qualcosa di interessante da fare.

Escursioni e trekking

Il Parco del Conero offre sentieri panoramici tra boschi e falesie, con viste spettacolari sull’Adriatico. I percorsi più famosi sono quello che conduce alla Spiaggia delle Due Sorelle e il “Sentiero delle Grotte Romane”. La primavera è la stagione perfetta per ammirare le fioriture spontanee e il volo dei falchi pellegrini.

Nel sud della regione, i Monti Sibillini rappresentano una meta di grande fascino per gli escursionisti. Sentieri come quello che porta al Lago di Pilato o la salita al Monte Sibilla offrono panorami mozzafiato e la possibilità di incontrare fauna selvatica come camosci, aquile reali e cervi. Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini propone anche uscite guidate, laboratori di botanica e trekking fotografici.

Consiglio: Porta con te una guida botanica: in primavera, le colline si riempiono di orchidee selvatiche, ginestre e papaveri.

Porta con te una guida botanica: in primavera, le colline si riempiono di orchidee selvatiche, ginestre e papaveri. Per famiglie: Sentiero delle Farfalle a Cingoli, facile e didattico, ideale con bambini.

Bicicletta e cicloturismo

Le piste ciclabili della Riviera delle Palme collegano Grottammare a Cupra Marittima. Nell’entroterra, itinerari come la “Strada del Rosso Conero” uniscono sport e degustazioni nei vigneti. Molte strutture ricettive offrono servizi per ciclisti: deposito sicuro, officina, mappe e guide locali.

Ciclovia Adriatica: percorri la costa da Pesaro a San Benedetto del Tronto in sicurezza, tra mare, pinete e borghi sul mare.

percorri la costa da Pesaro a San Benedetto del Tronto in sicurezza, tra mare, pinete e borghi sul mare. Itinerari collinari: da Recanati a Loreto, pedalando tra campi di girasole e uliveti, con soste in fattoria per degustare formaggi e miele.

Esperienze tra cultura e natura

Molte aziende agricole propongono degustazioni di vini e prodotti tipici, visite guidate e laboratori. Nei borghi, puoi partecipare a visite teatralizzate o itinerari gastronomici per scoprire i segreti della cucina marchigiana.

Fattorie didattiche: laboratori di panificazione, raccolta delle erbe spontanee e incontri con gli animali, perfetti per famiglie.

laboratori di panificazione, raccolta delle erbe spontanee e incontri con gli animali, perfetti per famiglie. Tour enogastronomici: partecipa a tour organizzati tra cantine e frantoi, con degustazioni di Verdicchio, Rosso Conero, ciauscolo e olio EVO.

partecipa a tour organizzati tra cantine e frantoi, con degustazioni di Verdicchio, Rosso Conero, ciauscolo e olio EVO. Fotografia naturalistica: i parchi e i laghi delle Marche sono ideali per chi ama immortalare la natura: aironi, cigni, fioriture e tramonti unici.

Sport e benessere

Yoga sulla spiaggia: molte associazioni organizzano sessioni di yoga e pilates fronte mare, perfette per rigenerarsi con l’energia della primavera.

molte associazioni organizzano sessioni di yoga e pilates fronte mare, perfette per rigenerarsi con l’energia della primavera. Golf: il Conero Golf Club offre un campo immerso nel verde, con panorami che abbracciano mare e colline.

il Conero Golf Club offre un campo immerso nel verde, con panorami che abbracciano mare e colline. Arrampicata: le falesie del Conero sono meta per gli amanti dell’arrampicata sportiva, con vie di varia difficoltà e corsi per principianti.

Quali eventi primaverili non perdere nelle Marche?

La primavera è ricca di appuntamenti che esaltano tradizioni, arte e sapori. Gli eventi sono l’occasione per vivere le Marche in modo autentico e coinvolgente. L’agenda primaverile si rinnova ogni anno con manifestazioni che coinvolgono grandi e piccini, offrendo spunti per scoprire la cultura locale.

Festival delle Infiorate (Spello): ogni anno, tra maggio e giugno, le vie si trasformano in tappeti floreali realizzati da artisti e abitanti, un tripudio di colori e profumi. Anche molti borghi marchigiani, come Montefiore dell’Aso e Servigliano, organizzano infiorate spettacolari in occasione del Corpus Domini.

(Spello): ogni anno, tra maggio e giugno, le vie si trasformano in tappeti floreali realizzati da artisti e abitanti, un tripudio di colori e profumi. Anche molti borghi marchigiani, come Montefiore dell’Aso e Servigliano, organizzano infiorate spettacolari in occasione del Corpus Domini. Cantine Aperte : a maggio, le aziende vinicole aprono le porte con degustazioni, musica e visite guidate tra i filari. Un’occasione per assaggiare le nuove annate e scoprire i segreti della viticoltura marchigiana.

: a maggio, le aziende vinicole aprono le porte con degustazioni, musica e visite guidate tra i filari. Un’occasione per assaggiare le nuove annate e scoprire i segreti della viticoltura marchigiana. Festa dei Ceri (Gubbio, poco oltre il confine umbro-marchigiano): una tradizione antichissima che richiama visitatori da tutta Italia. Nelle Marche, eventi simili si tengono a Offida e ad Ascoli Piceno, con sfilate in costume e giochi popolari.

(Gubbio, poco oltre il confine umbro-marchigiano): una tradizione antichissima che richiama visitatori da tutta Italia. Nelle Marche, eventi simili si tengono a Offida e ad Ascoli Piceno, con sfilate in costume e giochi popolari. Festa della Fioritura (Castelluccio di Norcia): tra giugno e luglio, l’altopiano si copre di fiori spontanei, uno spettacolo naturale unico. Molti visitatori scelgono di soggiornare nei borghi marchigiani vicini come Visso, Ussita e Arquata del Tronto per godersi il panorama.

(Castelluccio di Norcia): tra giugno e luglio, l’altopiano si copre di fiori spontanei, uno spettacolo naturale unico. Molti visitatori scelgono di soggiornare nei borghi marchigiani vicini come Visso, Ussita e Arquata del Tronto per godersi il panorama. Mercatini di Primavera : in molti borghi, artigianato locale e prodotti tipici animano le piazze e le vie principali. Da non perdere quelli di Cingoli, Jesi e Sant’Elpidio a Mare, dove trovare ceramiche, tessuti, miele e confetture artigianali.

: in molti borghi, artigianato locale e prodotti tipici animano le piazze e le vie principali. Da non perdere quelli di Cingoli, Jesi e Sant’Elpidio a Mare, dove trovare ceramiche, tessuti, miele e confetture artigianali. Sagre gastronomiche: la primavera è la stagione delle fiere e delle sagre dedicate ai prodotti tipici, come la Sagra del Carciofo di Montelupone, la Festa del Vino Cotto a Lapedona e la Sagra delle Fave a Appignano.

la primavera è la stagione delle fiere e delle sagre dedicate ai prodotti tipici, come la Sagra del Carciofo di Montelupone, la Festa del Vino Cotto a Lapedona e la Sagra delle Fave a Appignano. Festival della Fisarmonica (Castelfidardo): concerti, spettacoli e workshop dedicati allo strumento simbolo delle Marche.

La varietà degli eventi permette di vivere esperienze sempre diverse, tra cultura, sapori e tradizioni che si rinnovano ogni anno. Partecipare a una festa di paese significa immergersi nell’atmosfera autentica delle Marche, incontrare gente del posto e portare a casa ricordi unici.

Gastronomia marchigiana: sapori di primavera tra mare e collina

Uno degli aspetti più apprezzati della vacanza nelle Marche è la cucina: una tradizione che unisce sapori di terra e di mare, ingredienti freschi e ricette antiche. La primavera offre una tavolozza di prodotti che arricchiscono i menù di trattorie e ristoranti, dai primi ortaggi di stagione al pesce fresco dell’Adriatico.

Piatti tipici da non perdere

Olive ascolane: grandi olive verdi farcite e fritte, perfette come antipasto o street food durante sagre e festival.

grandi olive verdi farcite e fritte, perfette come antipasto o street food durante sagre e festival. Vincisgrassi: la lasagna marchigiana, ricca di ragù e besciamella, tradizionale nei pranzi domenicali.

la lasagna marchigiana, ricca di ragù e besciamella, tradizionale nei pranzi domenicali. Crescia: focaccia tipica delle colline, servita con salumi, formaggi e verdure di stagione.

focaccia tipica delle colline, servita con salumi, formaggi e verdure di stagione. Brodetto di pesce: zuppa di pesce dell’Adriatico, ogni città ha la sua variante: da Porto Recanati a Fano, il brodetto è un must da assaggiare sul lungomare.

zuppa di pesce dell’Adriatico, ogni città ha la sua variante: da Porto Recanati a Fano, il brodetto è un must da assaggiare sul lungomare. Ciauscolo: salame spalmabile, prodotto nelle aree interne, ideale per merende e aperitivi.

salame spalmabile, prodotto nelle aree interne, ideale per merende e aperitivi. Formaggi e miele: assapora il pecorino dei Sibillini con miele di acacia o castagno, magari durante una degustazione in fattoria.

I vini marchigiani sono protagonisti: dal bianco Verdicchio dei Castelli di Jesi e di Matelica, al rosso Rosso Conero e Lacrima di Morro d’Alba. In primavera, molte cantine organizzano tour, degustazioni e picnic tra i filari in fiore.

Come organizzare un itinerario perfetto per una vacanza nelle Marche?

Per vivere al meglio la regione, puoi alternare giornate di relax in riva al mare a esplorazioni nei borghi collinari. La primavera offre temperature piacevoli e giornate lunghe, perfette per spostarsi senza fretta. Un soggiorno di 5-7 giorni è l’ideale per scoprire tutte le sfumature delle Marche, scegliendo tra esperienze slow e attività avventurose.

Consigli pratici

Pianifica almeno due notti sulla costa per goderti le spiagge Bandiera Blu e le passeggiate al tramonto.

Dedica una giornata ai borghi collinari: scegli tra Gradara, Corinaldo, Offagna e Montefabbri.

Inserisci nel programma un’escursione nel Parco del Conero o nei Monti Sibillini.

Consulta l’agenda degli eventi primaverili per non perdere festival e sagre.

Assaggia i prodotti tipici: olive ascolane, ciauscolo, vincisgrassi e vini locali come il Verdicchio.

Per spostarsi comodamente, noleggia un’auto o una bici elettrica: le strade panoramiche tra mare e collina sono poco trafficate e offrono viste indimenticabili.

Se ami la fotografia, porta con te reflex o drone: la luce primaverile e i colori dei paesaggi sono perfetti per scatti da cartolina.

Verifica in anticipo la disponibilità di alloggi: nel 2025, metà delle camere disponibili per la primavera 2026 sono già state prenotate, segno di una domanda sempre più anticipata.

Itinerario suggerito: 5 giorni nelle Marche in primavera

Giorno 1: Arrivo e sistemazione sulla costa (Sirolo o Numana). Passeggiata sulla spiaggia e cena di pesce.

Arrivo e sistemazione sulla costa (Sirolo o Numana). Passeggiata sulla spiaggia e cena di pesce. Giorno 2: Escursione al Parco del Conero: trekking, visita alla Spiaggia delle Due Sorelle e picnic panoramico.

Escursione al Parco del Conero: trekking, visita alla Spiaggia delle Due Sorelle e picnic panoramico. Giorno 3: Tour dei borghi collinari (Offagna, Castelfidardo, Montefabbri). Pranzo in agriturismo e degustazione di vini.

Tour dei borghi collinari (Offagna, Castelfidardo, Montefabbri). Pranzo in agriturismo e degustazione di vini. Giorno 4: Giornata tra Grottammare e San Benedetto del Tronto: bicicletta sulla Riviera delle Palme, relax sulla spiaggia, visita al centro storico di Grottammare.

Giornata tra Grottammare e San Benedetto del Tronto: bicicletta sulla Riviera delle Palme, relax sulla spiaggia, visita al centro storico di Grottammare. Giorno 5: Partecipazione a un evento locale: mercatino, sagra o visita a una cantina. Shopping di prodotti tipici e rientro.

La Regione promuove itinerari integrati tra mare, collina e borghi, puntando anche sul turismo internazionale: nel 2025, si sono contati 577.000 arrivi esteri e 2,3 milioni di presenze straniere, con una crescita significativa rispetto al passato. Le Marche offrono informazioni turistiche in varie lingue, mappe digitali e servizi di accoglienza sempre più efficienti.

Consigli per un viaggio sostenibile nelle Marche

La primavera è il periodo ideale per praticare turismo lento e sostenibile. Ecco alcune idee per lasciare un’impronta positiva durante la tua vacanza:

Scegli alloggi eco-friendly: agriturismi biologici, B&B a gestione familiare, hotel certificati.

Muoviti a piedi, in bici o con mezzi pubblici quando possibile.

Partecipa a iniziative di turismo responsabile: pulizia delle spiagge, visite guidate nei parchi naturali, laboratori di riciclo creativo.

Acquista prodotti locali e artigianali, sostenendo le piccole realtà del territorio.

Rispetta la natura: evita di raccogliere fiori selvatici o disturbare la fauna, soprattutto nei parchi e nelle riserve naturali.

Conclusioni: una primavera da ricordare tra mare e colline marchigiane

Organizzare una vacanza nelle Marche in primavera significa scegliere tra tante opzioni: natura e cultura, relax e attività outdoor, eventi e gastronomia. Una meta che sorprende ad ogni passo, pronta a regalare esperienze autentiche e paesaggi da ricordare. Che tu scelga la costa con le sue spiagge dorate, i borghi immersi nelle colline o le montagne dei Sibillini, troverai sempre accoglienza, bellezza e il ritmo lento della vita marchigiana. Pianifica il tuo viaggio in anticipo, lasciati ispirare dagli eventi e dai sapori della stagione, e preparati a vivere una primavera indimenticabile nelle Marche.