La 1000 lire italiana da molti anni prima della dismissione della valuta ha assunto il “ruolo” di simbolo della lira stessa, come per “dimostrare” anche gli enormi cambiamenti che hanno attraversato il nostro paese a livello economico, sopratutto nel 20° secolo.

Fino alla prima metà del Novecento infatti 1000 lire rappresentava un eccellente stipendio, mentre a partire dagli anni del boom economico, con la riorganizzazione della valuta, il valore è progressivamente calato molto, anche a causa dell’inflazione.

Carta moneta diffusa

La 1000 lire con il volto di Maria Montessori, storica scienziata ed educatrice italiana che ha completamente rivoluzionato i metodi didattici per bambini e ragazzi, è presente sull’ultimo “tipo” di questo taglio monetario. La 1000 lire in questione è stata realizzata dal 1990 fino al 1998 ed è stata utilizzata con frequenza fino all’ultimo giorno di “vita” della lira, ossia il 28 febbraio 2002.

Anche dal punto di vista collezionistico rappresenta un “pezzo” che non può mancare alla collezione di qualnque appassionato. Alcuni specifici esemplari possono valere anche avere un valore effettivo, in quanto più rari della media.

Se hai la banconota con Maria Montessori (forse) sei ricco: ecco il valore

Prendendo in considerazione “solo” le banconote in ottimo, eccellente stato, spiccano per valore le primissime, datate 1990, e distinguibili per il seriale che inizia per AA e termina con A, che possono valere fino a 40 euro.

Le sostitutive sono ancora più interessanti: con questo nome si fa riferimento alle tirature maggiormente limitate, perchè sviluppate per prendere il posto delle banconote deteriorate: queste sono riconoscibili per la prima lettera del seriale che inizia per X.

Nello specifico sono le serie XA A, XB A, XC A, XD A, che possono valere fino a 200 euro se in condizioni fior di stampa, quindio pari per tutto e per tutto all’appena stampata, mentre il valore cala sui 100-150 per condizioni ottime me non perfette.