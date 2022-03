La sterlina non ha più il ruolo “totale” che poteva avere fino alla fine del 20° secolo, con l’Impero Britannico ancora particolarmente incidente (il Regno Unito ha gradualmente perso potere internazionale dopo la seconda guerra mondiale) ma è la valuta a simboleggiare, anche con un certo orgoglio, la forza economica della Corona britannica.

La sterlina infatti non è mai stata sostituita dall’euro anche durante il periodo nell’Unione Europea.

Hai questa antica sterlina? Puoi diventare ricco!

La sterlina non è stata la prima valuta degli antichi regni inglesi ma la prima forma di “pezzo d’oro” pari ad una sterlina (20 scellini) risale alla seconda metà del 15° secolo. Fu re Edoardo VII a chiedere ed ottenere la prima tipologia di monetazione d’oro: queste prime sterline non recavano il valore nominale ed erano un modo differente per distribuire la ricchezza.

Le primissime sterline avevano una purezza pari a 23 carati (oro puro al 96%) e pesavano 240 grani o mezza oncia troy (15,6 grammi), mentre il diretto successore di Edoardo VII, Edoardo VIII portò la purezza a 22 carati, ancora oggi la caratura utilizzata per le monete d’oro britanniche. Le sovrane, così chiamate per la raffigurazione del sovrano di turno, sono state coniate fino ai primi anni del Seicento, venendo sostituita da varie altre monete, la Unite, la Laurel, e dalla Ghinea. Solo dopo le guerre napoleoniche, oltre due secoli dopo re Giorgio III introdusse nuovamente le sovrane, ridisegnate da Benedetto Pistucci che sviluppò nel 1817 la prima raffigurazione di San Giorgio intento ad uccidere il drago.

Oggi le sovrane sono monete da investimento più pratiche dei lingotti. Una sovrana recente “vale” dai 350 ai 600 euro (anche se deve rientrare nel peso pari a 113 grani (7,3224 grammi), equivalenti a 0,235421 once troy) ma una più antica, come ad esempio quella con la regina Vittoria (1889 – 1893) può valere fino a oltre 700 euro se in perfette condizioni.