📋 In breve Il Superbonus 110% è prorogato fino al 2026 solo per i comuni del cratere sismico.

La detrazione diretta è possibile solo fino al 31 dicembre 2025 per spese eccedenti il contributo.

Cessione del credito o sconto in fattura restano valide per spese oltre il contributo dal 2024.

La Legge 118/2025 ha ristretto l'accesso al Superbonus a casi specifici e regolamentati.

Superbonus 110% ancora vivo: ecco chi non lo ha perso davvero

Il Superbonus 110% continua a rappresentare una delle agevolazioni fiscali più rilevanti per la riqualificazione del patrimonio edilizio italiano, ma dopo le recenti modifiche normative, il suo campo di applicazione è diventato molto più ristretto. Contrariamente a quanto si possa pensare, il Superbonus non è stato abolito in toto: per una specifica platea di beneficiari, la possibilità di usufruire delle detrazioni e delle opzioni alternative resta ancora concreta e regolamentata.

La proroga al 2026: chi può ancora accedere al Superbonus 110%

La legge 118/2025, già nota come ex DL Omnibus 95/2025, ha ridefinito i confini del Superbonus 110%. La proroga fino al 2026 è stata confermata esclusivamente per gli immobili situati nei comuni del cosiddetto “cratere sismico” di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ovvero quelli colpiti dai sismi del 6 aprile 2009 e del 24 agosto 2016 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Questa limitazione risponde all’esigenza di supportare in modo mirato la ricostruzione e la sicurezza degli edifici nelle aree più colpite dai terremoti, garantendo risorse e strumenti fiscali aggiuntivi per i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza. Per maggiori dettagli, puoi consultare questa guida completa.

Spese ammesse e modalità di rimborso

Secondo i dati ufficiali, il diritto a usufruire delle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura resta valido per le domande di contributo pubblico presentate dal 30 marzo 2024 in poi. In particolare, la normativa si rivolge alle spese sostenute nel 2026 che risultino eccedenti rispetto al contributo per la ricostruzione riconosciuto agli aventi diritto.

Questo significa che, per i beneficiari delle zone sismiche individuate, sarà ancora possibile optare per le modalità agevolate di rimborso fiscale, purché le condizioni siano rispettate: la richiesta di contributo deve essere successiva al 30 marzo 2024 e le spese devono riguardare interventi eccedenti il contributo diretto alla ricostruzione.

Detrazione fiscale fino al 2025: cosa cambia

Per quanto riguarda la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi, la legge consente di portare in detrazione le spese eccedenti il contributo alla ricostruzione fino al 31 dicembre 2025. Non è prevista, invece, una proroga della detrazione al 2026: questa possibilità resta quindi esclusa, a meno che non si scelga la cessione del credito o lo sconto in fattura e si rientri nelle condizioni di legge.

Così, solo chi sostiene spese eccedenti il contributo pubblico e opta per le modalità alternative (cessione/sconto) può beneficiare di una copertura fiscale anche sulle spese sostenute nel 2026. Per tutti gli altri, l’orizzonte temporale resta fissato alla fine del 2025.

Nuove regole e limiti introdotti dalla Legge 118/2025

La Legge 118/2025 ha introdotto un quadro normativo più stringente, limitando l’estensione del Superbonus 110% alle sole opzioni di cessione del credito e sconto in fattura per le istanze presentate dopo il 30 marzo 2024. Questa scelta nasce dall’esigenza di contenere i costi per lo Stato e indirizzare le risorse verso le aree geografiche e le situazioni più critiche.

Proroga al 2026 solo per i comuni del cratere sismico Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria con stato di emergenza dichiarato.

Cessione del credito o sconto in fattura validi solo per domande presentate dal 30 marzo 2024.

Detrazione in dichiarazione dei redditi ammessa soltanto fino al 31 dicembre 2025.

Estensione limitata e regolata dalla Legge 118/2025.

Chi non perde davvero il Superbonus 110%

A poter contare ancora su questa importante agevolazione sono dunque i proprietari e i titolari di diritti reali sugli immobili situati nelle zone colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, a condizione che siano soddisfatti i requisiti formali previsti dalla normativa vigente. Grazie alla proroga, questa categoria di soggetti può pianificare interventi di riqualificazione energetica e antisismica anche nel 2026, beneficiando delle opzioni di rimborso fiscale più vantaggiose.

Restano invece esclusi dalla proroga e dalle opzioni agevolate coloro che non rientrano nei parametri geografici e temporali stabiliti dalla legge. Per questi soggetti, il Superbonus 110% si è di fatto concluso, fatta eccezione per le pratiche già avviate nei termini previsti dalla normativa precedente.

Impatto sulle famiglie e sul settore edilizio

L’estensione selettiva del Superbonus 110% rappresenta una scelta di politica economica e sociale, volta a sostenere la ricostruzione delle aree più fragili e colpite da eventi sismici. Per le famiglie e i cittadini che possono ancora accedere all’incentivo, si tratta di una preziosa occasione per mettere in sicurezza e riqualificare gli immobili, con un impatto positivo anche per il tessuto economico locale.

Per le imprese del settore edilizio attive nei territori interessati, la proroga garantisce una continuità operativa e la possibilità di programmare interventi a medio termine, consolidando la ripresa post-sisma e contribuendo alla crescita dell’occupazione.

Prospettive e attenzione alle nuove regole

Chi intende beneficiare del Superbonus 110% deve prestare attenzione ai nuovi limiti imposti dalla legge, sia in termini di tempistiche, sia per quanto riguarda le modalità di richiesta delle agevolazioni. Fondamentale è verificare la corretta presentazione delle domande di contributo pubblico e la documentazione delle spese eccedenti il contributo per la ricostruzione, condizioni imprescindibili per accedere alle opzioni di cessione o sconto.

In conclusione, il Superbonus 110% non è scomparso, ma è riservato solo a chi rientra nelle categorie individuate dalla legge. In un quadro normativo in continua evoluzione, l’informazione e la consulenza specializzata restano strumenti essenziali per non perdere le opportunità ancora disponibili.